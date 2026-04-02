¡Huellas y pasos en la Luna! Lo que nadie te contó sobre las primeras misiones espaciales

Cronología de las primeras misiones espaciales. La carrera por conquistar el cosmos no solo se escribió con tecnología de punta, sino con el sacrificio y la valentía de pioneros que desafiaron lo desconocido. Desde los primeros latidos en órbita hasta las huellas humanas en el polvo lunar, el camino hacia las estrellas ha estado marcado por triunfos históricos.

Ellos son los pioneros del cosmos

La exploración espacial comenzó con una era de contrastes y riesgos extremos. En 1958, la Unión Soviética marcó un hito trágico con el Sputnik 2, llevando a bordo a la perrita Laika, quien se convirtió en la primera víctima del espacio al morir incinerada tras la explosión del satélite al reingresar a la atmósfera.

No fue sino hasta 1960 cuando se logró un retorno seguro con Belka y Strelka, aunque la tasa de éxito era baja: meses después, otro lanzamiento con los canes Mushka y Pechelka, no tuvo éxito. De cinco lanzamientos orbitales ese año, solo dos regresaron con vida.

De acuerdo con la UNAM, el salto definitivo para la humanidad llegó en 1961 con Yuri Gagarin. A bordo de la Vostok 1, una cápsula de apenas dos metros de diámetro, el piloto ruso completó una órbita terrestre en 108 minutos a 315 kilómetros de altitud, demostrando que el ser humano podía sobrevivir fuera de nuestro planeta.

🚀 Hoy el lanzamiento de esta misión histórica de la misión #Artemis II

Este vuelo de prueba de 10 días marca un paso clave hacia el regreso a la #Luna y futuras misiones tripuladas a Marte. La tripulación pasará unos dos días en órbita terrestre y 8 días en el espacio profundo. pic.twitter.com/XjWShocD7F — Ciencia UNAM (@Ciencia_UNAM) April 1, 2026

La conquista lunar y el límite del cuerpo humano. El clímax de esta competencia ocurrió en 1969, cuando la misión Apolo de Estados Unidos puso a Neil Armstrong y Buzz Aldrin sobre la superficie lunar, mientras Michael Collins orbitaba arriba.

Aunque este programa logró llevar a 12 astronautas a la Luna en seis viajes exitosos hasta 1972, ningún humano ha vuelto a pisar otro mundo desde entonces.

Más allá de la gloria, misiones como la Soyuz 9 en 1970 revelaron los estragos físicos del espacio. Tras 17 días de experimentos médicos, sus tripulantes regresaron con severas dificultades para caminar o ponerse de pie.

Gracias a estas pruebas, la ciencia médica espacial estableció entonces que las misiones no deberían exceder los 25 días para garantizar una recuperación rápida del organismo, sentando las bases de la medicina astronómica moderna.