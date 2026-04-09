El peligroso retorno a la delgadez extrema o ‘heroin chic’ que amenaza a las nuevas generaciones

Es cierto que la moda va y viene pero con los últimos avances que se tenían sobre la aceptación corporal en movimientos como el 'body positive', que daban cabida a la diversidad en todos los espacios, últimamente ha resurgido una tendencia bastante peligrosa llamada 'heroin chic' que no es nueva, todo lo contrario, inició en los 90 cuando veíamos a ídolas femeninas llevar su cuerpo al extremo y estandarizar la belleza a la talla 'doble cero'.

Sin embargo, esta tendencia de finales de esa década no vino sola, sino acompañada de un medicamento que se ha vuelto viral en redes por su 'efectividad' y su uso sin supervisión: Ozempic. Este fármaco, originalmente diseñado para tratar la diabetes tipo 2, ha detonado lo que expertos describen como el mayor cambio de paradigma estético en décadas.

El ‘atajo’ de las estrellas y el temido rostro demacrado

Durante los Premios Oscar 2026, la alfombra roja fue testigo de cómo la talla cero se exhibe como símbolo de estatus. Analistas señalan que mantener este estándar requiere de una inversión de hasta mil dólares mensuales, volviendo a la delgadez extrema un lujo inaccesible para la mayoría.

Pero la pérdida masiva de grasa y músculo ha traído consigo efectos secundarios visibles. Médicos y dermatólogos reportan un aumento drástico en pacientes que buscan corregir el llamado ‘rostro Ozempic’, una cara que envejece prematuramente debido a la pérdida abrupta de volumen.

A esto se suma el incremento alarmante en cirugías de bichectomía, un procedimiento donde se extrae la grasa de las mejillas para lograr facciones afiladas, casi esqueléticas, consolidando así el regreso del ‘heroin chic’ de los años 90.

Familias influyentes, como las Kardashian, que alguna vez popularizaron los implantes y los cuerpos voluptuosos, ahora revierten estos procedimientos, confirmando el fin del body positive.

Retroceso en la moda: La ‘pasarela de huesos’

La industria de la alta costura no ha sido ajena a este efecto Ozempic. En un alarmante retroceso, las últimas semanas de la moda en París y Milán (febrero de 2026) reportaron una caída del 24% en la participación de modelos de tallas grandes y medianas en comparación con 2021.

Las marcas están priorizando nuevamente el ‘Sample Size’ (tallas originales de pasarela, con cinturas y caderas ínfimas), argumentando un retorno al minimalismo estructural. Este retroceso no ha pasado desapercibido; figuras como Meryl Streep, durante las filmaciones de El diablo viste a la moda 2, criticaron abiertamente este retorno estético, confesando que creía que la sociedad ya había superado esas exigencias tóxicas.

La silenciosa amenaza para la salud mental de los jóvenes

El aspecto más crítico de este reportaje periodístico radica en las audiencias. A diferencia de las revistas de los años 90, la presión actual es omnipresente gracias a los algoritmos. Plataformas como TikTok han visto nacer el ‘Thinspo 2.0’, donde bajo etiquetas engañosas como ‘bienestar’ o ‘biohacking’, se romantizan cuerpos desnutridos.

Expertos en salud, citados por agencias como CNN y Reuters, advierten que la normalización de estos medicamentos para bajar de peso con fines puramente estéticos no solo está provocando escasez para los pacientes diabéticos que realmente los necesitan, sino que está sembrando una nueva y devastadora crisis de trastornos de la conducta alimentaria (TCA). Los jóvenes, incapaces de costear las inyecciones de Hollywood, recurren a métodos de inanición peligrosos para intentar alcanzar un estándar de belleza que, al final del día, no es real ni sano.