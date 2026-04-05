De manzanas infieles a plátanos despechados: Así son las frutinovelas que dominan TikTok

En el universo cambiante de las redes sociales, siempre hay espacio para lo inesperado. Esta vez, la sorpresa llega en forma de frutas que lloran, engañan y protagonizan historias dignas del horario estelar. Las llamadas frutinovelas se han convertido en uno de los contenidos más virales dentro de TikTok, acumulando millones de reproducciones en cuestión de días.

Una manzana que descubre una traición, un plátano envuelto en un triángulo amoroso o una fresa que guarda un secreto oscuro. Todo puede pasar. Y, de hecho, pasa con las frutinovelas, pero ¿qué son?

¿Qué son las frutinovelas ? El trend de Tiktok que es viral

El formato es clave. Episodios cortos, ritmo ágil y finales en suspenso que obligan a seguir deslizando. Cada video funciona como un pequeño gancho que deja al espectador con la necesidad de saber qué sigue. No hay pausas largas ni relleno: todo está diseñado para capturar atención inmediata.

Este tipo de narrativa encaja con la lógica actual del consumo digital: contenido rápido, fácil de entender y que genera una recompensa inmediata. En ese sentido, las frutinovelas no solo entretienen, también responden perfectamente al algoritmo de la plataforma.

¿De qué tratan las frutinovelas de TikTok?

Aunque todo parece un chiste, muchas de estas historias funcionan porque reflejan situaciones reconocibles: celos, engaños, conflictos familiares. La diferencia es que están llevadas al extremo. Y ahí es donde aparece el humor.

Pero hay otro ingrediente que explica su éxito: la reacción del público. En los comentarios, los usuarios no solo se ríen, también se involucran. Hay quienes defienden personajes, otros arman teorías sobre lo que pasará en el siguiente episodio y algunos incluso toman partido: “team manzana” o “team plátano”, como si se tratara de una serie tradicional.

Las frutinovelas con la Inteligencia Artificial

Detrás de este fenómeno hay algo más que ocurrencias: el uso de herramientas de inteligencia artificial que permiten “dar vida” a estos personajes. Expresiones, voces y movimientos convierten a frutas y verduras en figuras casi humanas, capaces de transmitir emociones exageradas que potencian el drama.

Hoy, las frutinovelas inundan las redes sociales y sin duda, en más de una historia miles de personas se han visto reflejadas, desde los temas más banales hasta aquellos que son más personales, ¿y tú, tienes algún espisodio favorito?