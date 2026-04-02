¿Ya no se puede compartir videos en X? Esto se sabe sobre el supuesto cambio en la red social (Twitter)

¿Error técnico, cambio definitivo o una broma viral? En las últimas horas, algunos usuarios de X, antes Twitter, aseguran que la red social habría eliminado la opción de "compartir el link de los videos". Una situación que ha puesto a la plataforma en el centro de controversia.

¿Broma o actualización? El origen del caos en X por el supuesto cambio en la red social

Los rumores sobre la supuesta "eliminación" de la opción para compartir videos en X surgió durante las últimas horas del pasado miércoles 1 de abril 2026, una situación que ha desatado una ola de quejas y preguntas sobre si existen cambios en la red social.

Miles de usuarios en X colapsaron la plataforma con preguntas sobre si esto se trataba de una actualización en la red social o solo una simple broma.

"Ya no te deja copiar el enlace de los tweets para citar videos", se puede leer en una de las publicaciones.

Ya no te deja copiar el enlace de los tweets para citar con videos, sino que te sale el vídeo directamente.



El fin de una era. pic.twitter.com/nXvlmCLJNy — ᴍᴀɴᴜ. (@ESnomanu) April 1, 2026

¿Es verdad que ya no se puede 'compartir videos en X'?

¡FALSO! La red social X, antes Twitter, no ha eliminado la función para 'compartir el enlace de los videos' dentro de la plataforma, por lo que todo se trataría de una simple broma en redes sociales.

En una de las publicaciones que afirmaban que Elon Musk había quitado la opción de compartir videos para desafiar a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, la plataforma aclaró que la información era incorrecta.

Se aclaró que la opción de 'compartir links de videos en X' era únicamente una broma para conseguir más likes y "engagement farming", para beneficiarse con el sistema de pagos de Twitter.

"La información es incorrecta. El propósito del tuit es conseguir “engagement farming” para beneficiarse del sistema de pagos de X sin generar ningún contenido de valor para los usuarios, lo cual está prohibido por X", se puede leer en la explicación.

¿Qué dijeron los usuarios sobre el rumor en X, antes Twitter?

Aunque para algunos el rumor sobre que la opción de 'compartir videos en Twitter' había sido eliminada les causó preocupación, otros decidieron tomarlo con humor. e incluso hacer un tutorial, explicando como compartir este tipo de contenido dentro y fuera de la plataforma.