¿El “Punch” mexicano? Él es “Yuji”, el mono bebé rechazado por su madre en zoológico de Guadalajara, Jalisco

En el Zoológico de Guadalajara, Jalisco, acaba de salir a la luz la historia de un pequeño mono de apenas 41 días de nacido y ya lo llaman el "Punch" mexicano, ¿por qué?. "Yuji", un bebé de la especie mono patas, se ha convertido en la sensación por un relato que recuerda mucho a la de "Punch", el primate japonés que se hizo viral por su apego a un peluche.

"Yuji" atraviesa un proceso similar: ante el rechazo de su madre, un juguete de felpa y un equipo de humanos se han vuelto su soporte vital.

El "Punch" mexicano también fue rechazado por su mamá al nacer

En el caso de "Yuji", su madre era primeriza y, por falta de experiencia, no supo cómo brindarle los cuidados necesarios ni el alimento que el bebé requería.

Para evitar que la salud del pequeño empeorara, los expertos del zoológico decidieron intervenir y trasladarlo al CIMBA (Centro Integral de Medicina y Bienestar Animal), donde ahora recibe atención las 24 horas del día.

"Yuji" también tiene su propio peluche como "Punch"

Al igual que el famoso "Punch" en Japón, "Yuji" cuenta con un compañero muy especial: un peluche. Este elemento no es solo un adorno; para los primates bebés, el contacto físico es fundamental para su desarrollo psicológico.

El muñeco le brinda la seguridad y el consuelo que normalmente obtendría del pelaje de su madre, ayudándolo a mantenerse tranquilo y con niveles bajos de estrés mientras crece en el área de cuidados asistidos.

Dieta y vitaminas: El menú para el "Punch mexicano"

Para que "Yuji" alcance el peso y la fuerza necesarios, los médicos han diseñado una dieta rigurosa. Actualmente recibe cuatro tomas de leche al día, utilizando una fórmula similar a la de los bebés humanos, pero enriquecida con vitaminas, además, el monito también se alimenta de cereal proteico.

Este suplemento busca compensar todos los nutrientes que no pudo obtener durante sus primeros días, asegurando que sus huesos y músculos se desarrollen correctamente.

Médicos buscan reintregrar a "Yuji" con su especie

El objetivo final no es que "Yuji" se quede viviendo entre humanos. El personal especializado ya trabaja en un proceso de integración paulatina.

La meta es que, una vez que sea lo suficientemente independiente y fuerte, pueda regresar con su grupo de monos patas y vivir una vida plena en su hábitat dentro del zoológico.

El fenómeno de "Punch" en todo el mundo

Aunque la historia de "Punch" en el Zoológico de Ichikawa nació del abandono, el caso de "Yuji" en Guadalajara resuena con la misma fuerza. Ambos son símbolos de resiliencia que han logrado conquistar las redes sociales.