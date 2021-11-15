Tres muertos y más de 400 heridos deja ataque de escorpiones en Egipto

Tres personas han muerto y más de 400 resultaron heridas por la picadura de escorpiones, animales que se vieron obligados a salir de sus escondites por las fuertes lluvias que cayeron en Asuán, Egipto.

De acuerdo con los reportes de medios internacionales, las fuertes lluvias que cayeron el viernes pasado en el sur de Egipto provocaron la plaga de escorpiones, por lo que se llamó a la población a evitar ciertas zonas.

La tormenta, acompañada de granizo y ventiscas, inundó una zona cercana al río Nilo, por lo que unas 453 personas resultaron heridas por picaduras de escorpiones.

El Ministerio de Sanidad y Población de Egipto indicó que 89 personas fueron ingresadas al hospital de Asuán y que 118 pacientes fueron trasladados al Hospital Central de Kom Ombo, mientras que el resto se encuentran en centros hospitalarios de Drau, Nasr al Nuba, Edfu y Abú Simbel.

Las autoridades incluso suspendieron las clases escolares el domingo y se instruyó a los médicos a administrar los antídotos a las personas que sufrieron picaduras de escorpiones.

Para evitar nuevos casos, las autoridades de la región solicitaron a la población quedarse en su casa y evitar lugares en los que existan muchos árboles.

Ahmed Rizk, experto del Centro de Ingeniería Agrónoma, dijo que la plaga de escorpiones fue provocada por las tormentas y las lluvias que obligaron a los animales a refugiarse en zonas pobladas, concretamente las que están más elevadas.

#Egypt : Health official in Aswan has told BBC that the heavy thunder & hail storm there washed scorpions into the streets & people’s homes - causing 400 people to be stung - in the rains scorpions seek refuge anywhere they can… #أسوان #مِصر

pic.twitter.com/zGbWzTNMQn — sebastian usher (@sebusher) November 13, 2021

El experto dijo que en caso de sufrir el ataque de un escorpión, el mejor remedio es atarse una tela en el lugar de la picadura, para evitar que el veneno acabe llegando al corazón. Después se debe buscar atención médica de forma urgente para poder tener el antídoto.

Cuáles son los síntomas de una picadura de escorpión

Todos los escorpiones son capaces de causar picaduras que producen dolor, hormigueo y falta de sensibilidad en el sitio de la picadura; sin embargo, en algunas ocasiones no inyectan veneno.

Los síntomas más graves son calambres, a los 30 minutos de la picadura de los escorpiones, y el adormecimiento de músculos involucrados en la respiración.

Los signos y síntomas son los siguientes:

