“No sé por qué sea”: alcalde de Escuinapa admite que desconoce las causas del repunte de feminicidios

El municipio de Escuinapa, en Sinaloa, atraviesa una crisis de feminicidios que no ha cedido y que mantiene en alerta a la población. Ante la ola de violencia contra las mujeres, el alcalde Víctor Díaz Simental reconoció que desconoce el origen de este fenómeno social en la Perla Camaronera y señaló que corresponde a las fiscalías especializadas determinar las causas.

¿Qué dijo el alcalde Víctor Díaz Simental sobre la crisis de feminicidios en Escuinapa?

Durante una entrevista, el presidente municipal evitó emitir una explicación sobre los motivos que han llevado a Escuinapa a registrar una alta incidencia de feminicidios.

“La verdad, yo no sé por qué sea. Hay que esperar los reportes de las fiscalías especializadas del porqué. Sería una especulación muy aventurada”, expresó Víctor Díaz Simental, alcalde de Escuinapa.

Cifras de feminicidios en Escuinapa según la Fiscalía de Sinaloa

La postura del edil llega después de que el municipio acumulara una cifra preocupante de asesinatos contra mujeres durante 2026. La Fiscalía General del Estado contabiliza 17 feminicidios en Escuinapa en lo que va del año, una cantidad que coloca al municipio como el tercero con mayor incidencia en la entidad.

Para tener un punto de comparación, hasta septiembre de 2026 eran 14 feminicidios en todo el estado, con seis casos registrados en Escuinapa, por lo cual queda en evidencia el aumento de feminicidios en dicho municipio.

El feminicidio más reciente se registró la noche del 22 de octubre. De acuerdo con los reportes, la víctima era trabajadora de una gasolinera.

Inseguridad y feminicidios provocan el desplazamiento de familias en Escuinapa

Además de la crisis de feminicidios, el alcalde reconoció que la inseguridad que afecta a Escuinapa y al estado ha provocado que algunas familias decidan cambiar de residencia. Según Díaz Simental, hay personas que han salido del municipio ante posibles amenazas.