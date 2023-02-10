España gasta 250 millones de euros en trenes que no caben por túneles

Una nueva polémica sacude al norte de España, luego de que el Sistema de transporte masivo, 'Renfe Cercanías', invirtiera cerca de 250 millones de euros en nuevos trenes que no caben por los túneles.

Se trata de 31 trenes que fueron fabricados por la empresa CAF, una compañía que diseña e implanta sistemas integrales de movilidad en España.

Los convoyes estaban planeados para renovar la flota y apoyar en la movilidad a miles de pasajeros que diariamente utilizan el medio de transporte en:



Cantabria

Asturias

Euskadi

Galicia

Castilla y León

Murcia

Sin embargo, por un "error de cálculo en las dimensiones de los convoyes", estos resultaron inservibles para la renovación al no entrar por los túneles datan del siglo XIX. Ahora, la solución tardaría cerca de dos años y medio de espera para los pasajeros.

¿Ingenieros no tomaron medidas de túneles?

El escándalo salió a la luz el pasado 3 de febrero, cuando la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de España, Raquel Sánchez, reconociera el problema con los 31 trenes y anunciará se iniciaría una "auditoria interna".

¿Por qué? Al parecer, desde hace algunos meses, el problema con la renovación de la flota ya era conocido por algunos administradores del Gobierno de España, quienes supuestamente habrían tomado medidas para evitarlo, así lo reveló Xavier Flores, secretario general de Infraestructuras.

Durante el año pasado, en un cierto momento, vi que había esta discusión y la necesidad de tomar una decisión sobre el método para resolver el problema. Xavier Flores, Secretario general de Infraestructuras

Problema de trenes en España se sabía desde hace meses|Pexels

Según explicó el propio ministerio, “los problemas se detectaron cuando el proceso se encontraba aún en las etapas preliminares de la fase de diseño”, cerca del concurso de licitación de obra pública en junio de 2020, aunque el contrato se firmó en diciembre del mismo año.

Después de reconocer el problema, la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de España, aclaró que ya se ha alcanzado un acuerdo con la empresa CAF, para poner solución al problema de estos nuevos trenes, misma que obligará a cambiar el contrato y las normas españolas de seguridad ferroviaria.

A causa del "error de cálculo" se estima, habrá un retraso en la entrega de los trenes de más de dos años sobre el plazo inicialmente previsto, es decir, la renovación de la obra podría estar lista hasta finales de 2024.