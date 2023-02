Metro CDMX, un transporte indispensable en la vida de los mexicanos

El Metro CDMX se ha convertido en un medio de transporte indispensable para millones de mexicanos, pues algunos usuarios lo han considerado como una de las opciones más rápidas y económicas para poder trasladarse a lo largo de la Ciudad de México (CDMX).

“Si no hay Metro CDMX, yo no podría ir a la escuela, porque no hay mucha economía, no podría ir a estudiar (…) No podría dar lo mejor de mí”, explicó un estudiante para una entrevista con Fuerza Informativa Azteca.

Día con día, millones de personas se trasladan en este popular medio de transporte, por lo que ya era un buen momento para comenzar a darle mantenimiento necesario al Metro CDMX.

¿Qué renovaciones se harán en la “Línea 1" del Metro CDMX?

La “Línea 1”, es una de las rutas más antiguas del Metro CDMX, y actualmente se encuentran dándole mantenimiento, ¿sabes qué renovaciones tendrá?

Oficinas.

Jefaturas de estación.

Torniquetes.

Elevadores nuevos.

Escaleras y pasamanos.

Se espera que las renovaciones a la “Línea 1” del Metro CDMX le den vida esta ruta por otros 50 años más.

¿Cuándo volverá a funcionar la “Linea 1" del Metro CDMX?

Los cambios y renovaciones de la “Línea 1” del Metro CDMX comenzaron desde mitades del año pasado, julio 2022, y han abarcado desde lo más superficial como el suelo y el techo, hasta los cables en los túneles de este medio de transporte.

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), se estima que las renovaciones y cambios terminen a finales de este mes, para poder comenzar con las pruebas de los trenes.

Aseguró que si la intervención en la “Línea 1” del Metro CDMX no se hubiera realizado, el deterioro de este transporte sería cada vez mayor, por lo que los problemas de funcionamiento aumentarían, junto con los riesgos.