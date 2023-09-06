¿Cajas de cartón? Finlandia recibe a recién nacidos con este kit

¡Bienvenido al primer mundo! Como parte de una tradición de más de 75 años, Finlandia acostumbra a recibir a los bebés recién nacidos con un curioso kit de bienvenida: una caja de cartón, ropa, sábanas y juguetes; sin embargo, la caja tendría un segundo uso, ya que a su vez se utiliza como un cálido cunero.

¿Por qué los bebés duermen en cajas de cartón en Finlandia?

De acuerdo con el gobierno de Finlandia, que los bebés duerman en una caja de cartón ha ayudado a que el país de Europa sea una de las naciones con menor tasa de mortalidad infantil en el mundo, así lo revela información de Organización de las Naciones Unidas que indica que con este método se han logrado reducir más de 70% las muertes de recién nacidos.

La Organización de las Naciones Unidas revela que, mientras antes se presentaban 32 muertes por cada mil nacidos vivos, hoy en día solo se manifiestan 2 mil fallecimientos.

De esta forma, sin importar su condición social, muchos bebés tienen su primera siesta dentro de la seguridad que brindan las paredes de cartón, que ayuda incluso a prevenir la "muerte en la cuna", la cual provoca el fallecimiento inesperado e inexplicable de un recién nacido aparentemente sano.

Además, al obsequiar el kit de bienvenida para los recién nacidos, el gobierno de Finlandia lleva a cabo la aplicación de planes y enseñanzas del cuidado prenatal entre sus habitantes.

Destituyen a funcionario de hospital en Oaxaca por usar caja de cartón como cunero

En Oaxaca, autoridades de Salud del Estado removieron de su cargo al asistente de dirección del hospital “Dr. Aurelio Valdivieso” por dar asistencia médica a un bebé en una caja de cartón.

La denuncia fue presentada a través de redes sociales, donde de inmediato la imagen dio la vuelta para desatar todo tipo de opiniones. Como respuesta, los Servicios de Salud de Oaxaca anunciaron la separación del cargo del funcionario.

Por su parte, la dependencia federal precisó que investigó el agravio y detectó que en esa fecha el hospital tenía la capacidad de cinco tipos de cuneros para la atención de pacientes pediátricos.

Además, las autoridades detallaron que se sancionará al resto de personas “quienes resulten responsables” de este suceso denunciado a través de redes sociales.