¿Cuáles son los 5 países con los mejores sistemas educativos en el mundo?

Mientras algunos países invierten buena parte del dinero federal en educación para ofrecer mejores sistemas educativos con la intención de mejorar la calidad de vida de su población y mejorar la economía; otros, como México, ofrecen libros de texto con errores.

Los libros que se impartirán en las escuelas públicas el próximo 28 de agosto, tienen errores, además incitan a un pensamiento comunista, que tiene la ideología de que no está bien progresar.

Los mismos padres de familia han denunciado durante meses que autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) buscan instaurar programas educativos y libros con alta carga ideológica.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ aseguró que habrá #librosdetexto pese a que se evitó hacerle caso a una orden judicial que obliga a que su rediseño fuera sometido a consultas. pic.twitter.com/XPz22TUZ9S — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 1, 2023

¿Cómo es el sistema educativo en Canadá?

De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Canadá cuenta con uno de los mejores sistemas educativos públicos, ya que invierte muchos de sus fondos en educación. Es el único país de América que aparece en los 10 primeros del conteo.

¿Cómo es el sistema educativo en China?

Es el país en todo el mundo que más invierte en sus planes educativos. En las pruebas PISA, sus estudiantes siempre obtienen los mejores resultados en lectura, matemáticas y ciencia en comparación con otros países.

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¿Cómo es el sistema educativo en Singapur?

Cuenta con uno de los sistemas educativos más exitosos a nivel global, ya que se basa en la competitividad y meritocracia, con la intención de desarrollar estudiantes brillantes, independientemente de su raza, religión u origen socioeconómico.

¿Cómo es sistema educativo en Finlandia?

Finlandia también se encuentra en la lista de los mejores sistemas educativos a nivel mundial, debido a que la autoridad escolar es demasiado exigente a la hora de elegir a los maestros, además tiene menos materias ya que apuestan más a que sus estudiantes realicen proyectos complejos donde demuestren sus conocimientos prácticos.

¿Cómo es el sistema educativo en Japón?

Es otro país que apuesta por la competitividad para crear alumnos destacados, convirtiéndose en uno de los países donde sus estudiantes salen con mejores habilidades prácticas.