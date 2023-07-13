Aprueban la primera pastilla anticonceptiva de venta libre en EU

La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), aprobó este jueves la primera pastilla anticonceptiva que se venderá sin receta en todo el país.

En un comunicado, la FDA indicó que la tableta Opill (norgestrel) brindará opciones para prevenir embarazos no deseados al encontrar el medicamento en farmacias, tiendas de conveniencia y supermercados, así como en línea. El producto estará a la venta hasta que el fabricante (Laboratoire HRA Pharma) lo determine.

"La aprobación de hoy marca la primera vez que un anticonceptivo oral diario sin receta será una opción disponible para millones de personas en los Estados Unidos... La anticoncepción oral diaria es segura y se espera que sea más eficaz que los métodos anticonceptivos sin receta actualmente disponibles", declaró Patrizia Cavazzoni, directora del Centro de Evaluación de la FDA.

Píldora anticonceptiva es completamente segura: FDA

El Comité de Evaluación de la FDA señaló que otorgó la aprobación tras una serie de estudios que confirman, entre otras cosas, que la pastilla anticonceptiva es completamente segura, con instrucciones de uso entendibles para todos, lo que garantiza su correcta aplicación y venta.

Today, FDA approved a tablet for nonprescription use to prevent pregnancy — the first daily oral contraceptive approved for use in the U.S. without a prescription. https://t.co/9NTtf2OH2Y pic.twitter.com/iCr75fQvUP — U.S. FDA (@US_FDA) July 13, 2023

"Cuando se usa correctamente, Opill es seguro y efectivo. Opill debe tomarse a la misma hora todos los días; la adherencia al uso diario a la misma hora del día es importante para la eficacia de Opill", afirmó la institución en el comunicado difundido a medios de comunicación.

¿Cuáles son los efectos secundarios de la pastilla anticonceptiva?

La FDA informó que entre los efectos secundarios más comunes de Opill, la pastilla anticonceptiva que se venderá sin receta, se encontraron los siguientes:



Sangrado irregular.

Dolores de cabeza.

Mareos.

Náuseas.

Aumento del apetito.

Dolor abdominal.

Calambres.

Hinchazón.

"Opill no debe ser utilizado por aquellas personas que tienen o alguna vez han tenido cáncer de mama. Opill tampoco debe usarse junto con otro producto anticonceptivo hormonal, como otra tableta anticonceptiva oral, un anillo vaginal, un parche anticonceptivo, un implante anticonceptivo, una inyección anticonceptiva o un DIU (dispositivo intrauterino)", añadió la FDA.

Pregnancy can be an exciting time, but if you feel uneasy about how your medicines may affect your baby, you are not alone. Many women need to take medicines when they are pregnant.



Check out tips to learn about your prescriptions and OTC medicines: https://t.co/CqTFy41Av5 pic.twitter.com/uxBfcg2F8j — U.S. FDA (@US_FDA) June 29, 2022

Píldora anticonceptiva reducirá embarazos no deseados

De acuerdo con los especialistas Opill buscará reducir los embarazos no deseados que, actualmente, en Estados Unidos representan más de la mitad de los 6.1 millones de partos que se atienden al año.

"Los embarazos no deseados se han relacionado con resultados maternos y perinatales negativos, incluida la reducción de la probabilidad de recibir atención prenatal temprana y un mayor riesgo de parto prematuro, con resultados adversos asociados para la salud neonatal, infantil y del desarrollo. La disponibilidad de Opill sin receta puede ayudar a reducir la cantidad de embarazos no deseados y sus posibles impactos negativos", concluyeron.