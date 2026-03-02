Oposición cubana en Miami firma acuerdo para la transición a la democracia de la isla

Activistas cubanos exiliados en Miami firmaron un “Acuerdo de Liberación” con el fin de impulsar una transición democrática en la isla. Esto sucede días después de una marcha para pedir colaboración de Estados Unidos para derrocar la dictadura de Miguel Díaz-Canel.

Rosa María Payá Acevedo, destacada activista cubana, y Orlando Gutiérrez-Boronat, vocero de la Dirección Democrática Cubana, firmaron el documento este 2 de marzo de 2026.

Hoy firmamos el acuerdo de liberación, que constituye una alianza para la liberación y la transición democrática en Cuba. Hoy promovimos la alternativa democrática a la barbarie que gobierna nuestro país. Hoy supimos que la única salida a la crisis es el fin de la dictadura", declaró Payá Acevedo.

Oposición cubana presenta hoja de ruta clara contra la represión

Payá Acevedo detalló el plan unificado de las fuerzas democráticas. "Hoy, las principales fuerzas democráticas en Cuba se unieron alrededor de una hoja de ruta concreta para la transición, que incluye la liberación, estabilización, reconstrucción y democratización de nuestro país. Queremos dejar una cosa muy clara: no puede haber estabilización bajo represión en Cuba", afirmó.

La ceremonia incluyó un momento de fe. Payá Acevedo y Gutiérrez-Boronat entraron a una iglesia con el acuerdo firmado, lo colocaron junto al altar y asistieron a una ceremonia religiosa mientras devotos cantaban.

"Con fe en Dios, inspirados en los ideales fundacionales y valores de la nación cubana y el acuerdo por la democracia, las coaliciones de la Asamblea de Resistencia y Pasos para el Cambio proclamamos este Acuerdo de Liberación y promovemos un plan integral para el restablecimiento de la democracia y el Estado de Derecho en Cuba", proclamó Payá Acevedo.

Voces del exilio exigen soberanía: "¡Viva Cuba Libre!"

Gutiérrez-Boronat reforzó el llamado a la unidad. "Nosotros, organizaciones cívicas de oposición y resistencia cubana, en la isla y en el exilio, nos unimos con un propósito común: devolver al pueblo cubano su soberanía, que es la suma, sin exclusión alguna, de sus libertades y derechos", declaró el vocero.

"Por el bien de los cubanos que aún no han nacido, debemos salvar a Cuba. ¡Viva Cuba Libre!", sentenció Orlando Gutiérrez-Boronat.

