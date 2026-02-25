Estados Unidos dice que autorizará la reventa de petróleo venezolano a Cuba

Estados Unidos permitirá la reventa de petróleo venezolano a Cuba mediante licencias específicas, en un ajuste puntual dentro de su política de sanciones hacia ambos países.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, las autorizaciones permitirán que empresas compren crudo venezolano bajo esquemas ya permitidos y posteriormente lo comercialicen, incluso con destino a la isla, sin que esto represente un levantamiento general de sanciones .

El movimiento ocurre en medio de la crisis energética que enfrenta Cuba y forma parte de una estrategia más amplia de Estados Unidos para administrar el flujo de petróleo venezolano bajo condiciones controladas.

Estados Unidos autoriza reventa, pero mantiene el control

La autorización de Estados Unidos no implica envíos directos entre Venezuela y Cuba, sino que establece un mecanismo en el que empresas con licencias pueden adquirir petróleo venezolano y revenderlo posteriormente.

Este esquema mantiene el control de Washington sobre el destino del crudo, ya que cada operación deberá cumplir con condiciones específicas establecidas por el Departamento del Tesoro.

Así, la política no elimina las restricciones, sino que introduce una flexibilización limitada dentro del régimen de sanciones.

Cuba enfrenta crisis energética y busca suministro

En estos momentos Cuba se enfrenta a una crisis energética, donde la escasez de combustible ha provocado apagones y afectaciones en servicios básicos.

Históricamente, la isla ha dependido del petróleo venezolano; sin embargo, las sanciones y la caída en la producción han reducido ese flujo en los últimos años.

La posibilidad de recibir crudo mediante intermediarios representa una alternativa para aliviar parcialmente la situación energética.

Estados Unidos ajusta sanciones al sector petrolero venezolano

En los últimos meses, Estados Unidos ha aplicado cambios selectivos en su política hacia Venezuela, especialmente en el sector energético.

De acuerdo con reportes de agencias internacionales, Washington ha permitido ciertas operaciones de empresas petroleras bajo condiciones específicas, buscando influir en dinámicas económicas sin eliminar la presión política.

Este nuevo permiso para la reventa se enmarca en esa estrategia de flexibilización controlada.

El petróleo como una herramienta de presión política

El flujo de petróleo entre Venezuela y Cuba ha sido durante años un punto clave en la política exterior de Estados Unidos en América Latina.

Las sanciones han buscado limitar esa relación, pero las recientes decisiones muestran un enfoque más estratégico, donde el control del mercado energético se utiliza como herramienta de presión y negociación.

Permitir la reventa del crudo venezolano hacia Cuba evidencia un cambio en la forma en que Estados Unidos gestiona sus intereses en la región.