“Termina el trabajo": Cubanos exiliados en Miami piden ayuda a Donald Trump

Después de las operaciones militares especiales de Estados Unidos contra Nicolás Maduro y el ayatola Alí Jamenei de Irán, cubanos exiliados en Miami, Florida, pidieron a Donald Trump realizar una acción similar para terminar con la dictadura de la isla.

Caravana en Miami: Miles exigen a Trump una "Tormenta Perfecta" para Cuba

Los cubanos organizaron una caravana de autos el sábado 28 de febrero de 2026, en demanda de que haya un cambio y derroquen a la dictadura de Miguel Díaz-Canel.

Cuba agoniza entre filas, basura y apagones: la crisis que no se oculta

“El pueblo cubano quiere un cambio. El pueblo cubano tiene una opción democrática que puede gestionar ese cambio”, declaró Rosa María Payá Acevedo, activista por la libertad y los derechos humanos.

La activista añadió que el gobierno estadounidense da “todas las señales” de que quiere apoyar al pueblo cubano a realizar dicho cambio. Destacó que, cuando parecía que “una tormenta estaba a punto de desatarse sobre nosotros, quizás sea el presagio de la tormenta perfecta que se aproxima para traer la libertad a Cuba”, decalró a la agencia de noticias Reuters.

"Termine el trabajo": El clamor del exilio cubano tras la caída de Maduro

Mientras que Félix García López, partidario del presidente estadounidense, pidió que Trump terminara la misión para derrumbar la dictadura de Cuba.

“Que termine el trabajo. Mire, está clarísimo. Que termine el trabajo. Lo mismo que está haciendo con los iraníes y lo mismo que hizo con 'Maburro' (en referencia a Nicolás Maduro, dictador depuesto de Venezuela detenido el 3 de enero de 2026 en un operativo de las Fuerzas Delta en Caracas)”, declaró.

Añadió que han pasado 67 años de dictadura, donde han pasado personajes como Fidel Castro, su hermano Raúl Castro y ahora Miguel Díaz-Canel. “Ya basta. Basta de crímenes, basta de familias divididas”, sentenció.

El opositor José Daniel Ferrer García se hizo eco del llamado y dijo que la dictadura debe ser derrocada porque “no pueden seguir matando cubanos”.

Documental Cuba Agoniza, el colapso total de una isla hundida en la miseria

Crisis total en la isla: Apagones de 20 horas y bloqueo energético

Actualmente, el gobierno de Estados Unidos ha implementado medidas para restringir la llegada de petróleo y combustibles a Cuba, mientras que la dictadura alega que ello ha llevado a apagones de hasta 20 horas al día.

La semana pasada, las autoridades cubanas abatieron a cuatro personas que venían en una lancha de Florida. Además, Donald Trump aseguró que podría realizar una "toma amistosa" de la isla.