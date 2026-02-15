Cuba aplaza el Festival del Habano por crisis energética

Cuba aplaza el Festival del Habano 2026 debido a la crisis energética y la falta de combustible que atraviesa la isla, informó la empresa organizadora del evento.

El festival, previsto originalmente del 24 al 27 de febrero, fue suspendido sin que se anunciara una nueva fecha. La decisión se produce en un contexto de apagones prolongados y limitaciones en el suministro de gasolina y diésel.

El Festival del Habano es uno de los principales escaparates internacionales de la industria tabacalera cubana, controlada por la empresa estatal Habanos S.A., y una plataforma clave para atraer compradores extranjeros y generar ingresos en divisas.

Crisis de combustible y afectaciones en servicios

La isla enfrenta una escasez severa de combustible que ha impactado el transporte, la generación eléctrica y la operación de servicios públicos.

De acuerdo con reportes de agencias internacionales de noticias, autoridades cubanas han advertido que no habrá combustible suficiente para abastecer vuelos en varios aeropuertos del país, lo que ha derivado en cancelaciones y afectaciones al turismo.

La falta de suministro energético ha provocado cortes de electricidad recurrentes en distintas provincias, en medio de una economía que ya enfrenta dificultades por inflación, caída de ingresos externos y limitaciones en importaciones.

Impacto en un sector clave de exportación

El tabaco premium es uno de los productos de exportación más reconocidos de Cuba y una fuente relevante de ingresos en moneda extranjera.

El festival reúne cada año a distribuidores y compradores internacionales, y durante sus ediciones anteriores se han realizado subastas que alcanzan millones de euros.

La suspensión del evento reduce una de las vitrinas comerciales más importantes del país en un momento de restricciones energéticas y operativas.

Un escenario de presión económica

La escasez de combustible está vinculada a la disminución de suministros externos, incluidos envíos desde aliados tradicionales.

En paralelo, Cuba ha enfrentado en los últimos años manifestaciones ciudadanas relacionadas con apagones y escasez de productos básicos.

La postergación del Festival del Habano se suma a una serie de medidas adoptadas ante las limitaciones energéticas y financieras que afectan la operación cotidiana del país.