Estadounidenses entre detenidos por conspiración para narcotráfico

El Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Missouri, dio a conocer este jueves, que tras investigar a una organización armada y violenta dedicada al tráfico de drogas, fueron detenidas 25 personas de Kansas City, Missouri, esta semana. Se trató de en una operación que involucró a más de 200 elementos de agencias locales y federales en Estados Unidos. En esta ocasión, en la lista de detenidos, se publicaron nombres de personas estadounidenses.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los acusados participaron en una conspiración desde el 28 de enero de 2019, para distribuir crack, fentanilo, cocaína y marihuana, en el condado de Jackson.

La operación derivó en 21 arrestos el miércoles 9 de marzo y otras cuatro detenciones el martes 8 de marzo. Los oficiales incautaron 27 armas de fuego, mil 877 rondas de municiones, más de 11.1 kilogramos de marihuana, 300.9 gramos de cocaína, 278.91 gramos de otras drogas ilegales, y 34 mil 439 dólares en efectivo.

Más de 200 agentes participaron en el operativo

Más de 200 agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, la Administración de Control de Drogas, el Servicio de Alguaciles, el Departamento de Policía de Kansas City, Missouri y la Policía de Independence, Missouri, participaron en el operativo.

La Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Missouri, publicó los nombres de los detenidos, en su mayoría estadounidenses: Kevin C. Cokes, también conocido como “Big K” y “Uncle”, Mercedes M. Gardner, también conocida como “Twin”, November D. Gardner, alias “October” y “Nuttie”, Idella Gardner, “Lupi”, Delmar L. Hatcher, Nathaniel B. Chapple, Treandre R. Walker, Hazel M. Berymon, Carlton L. Burns, “Pooder”, Christopher J. Hicks-Berry, Kyeir C. Theus, Tony L. Davis, Michael R. Parks, Brian T. Boxly, Parris J. Walker, Jacobette J. Gardner, Reginald L. Mitchem, Eliot E. Cox, Martell C. Cratch, Anthony D. Stuckey, Matthew Rogers, Gloria Hutchinson, Eddie L. Nicholson, Jr., Toneisha R. Blackmon y Shania N. Bailey, todos ellos de Kansas City.