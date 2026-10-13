Marcha del IMSS miércoles 14 de octubre: ¿qué exigen los trabajadores y dónde habrá bloqueos?

De norte a sur, varios estados del país se sumaron a la megamarcha nacional de trabajadores del Instituto Mexicnao del Seguro Social (IMSS) este martes 13 de octubre, quienes denuncian el desabasto y las malas condiciones que se replican en clínicas y hospitales de la institución.

La megamarcha partió del Centro Médico Nacional Siglo XXI con dirección a las Oficinas Centrales del IMSS, mientras que diversos contingentes se unieron en estados como Aguascalientes, Chihuahua, Estado de México, Chiapas, Morelos, etcétera.

Pero, ¿habrá bloquos u otra marcha del IMSS este miércoles 14 de octubre y qué exigen los trabajadores?

¿Qué piden los trabajadores del IMSS?

Entre las principales exigencias del personal del IMSS se encuentra un aumento salarial del 10% directo al tabulador, así como mejores condiciones en hospitales, clínicas y otras unidades médicas.

Cabe destacar que en días anteriores, el Sindicato del Seguro Social anunció un aumento del 2.9% al salario tabular y del 3% a prestaciones, lo que causó el descontento a nivel nacional.

Estas son algunas de las principales exigencias:



Aumento salarial del 10%

Abasto de medicamentos e insumos médicos

Mejores condiciones laborales: piden instalaciones adecuadas y recursos para realizar su trabajo.

Destitución del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Rafael Olivos Hernández.

La megamarcha de este martes fue encabezada por representantes de las 37 secciones sindicales del IMSS, donde se sumaron contingentes como la sección 9 de la CNTE y el Sindicato del Metro de la CDMX.

¿Habrá bloqueos este 14 de octubre de trabajadores del IMSS?

Hasta el momento, no se han definido bloqueos para este miércoles 14 de octubre. No obstante, los trabajadores del IMSS no descartan manifestaciones en diversos puntos de la Ciudad de México (CDMX) si no reciben respuestas a sus exigencias después de la megamarcha nacional.

Entre las acciones que podrían mantenerse está la asamblea frente a las Oficinas Centrales del IMSS, ubicadas sobre Paseo de la Reforma.

Algunos de los manifestantes aseguraron que este miércoles estarán vigilando las urnas donde se realice la consulta salarial, aunque también prevén bloqueos conforme se desarrolle la jornada.

La consulta está programada para llevarse a cabo de las 7:30 a las 21:00 horas de este 14 de octubre, aunque el personal asegura no estar de acuerdo con la encuesta y piden que el salario se aumente al 10%.

Desabasto de medicamentos en el IMSS

Desde hace meses, trabajadores y derechohabientes del IMSS ya señalaban problemas como el desabasto de medicamentos, la saturación de los servicios en clínicas y las deficiencias en las instalaciones.

Y como si fuera una bola de nieve, con el paso del tiempo, fue creciendo hasta convertirse en un reclamo que terminó por estallar en una megamarcha nacional, en la que trabajadores, pensionados y jubilados del Instituto aseguran no dar un paso atrás.

Ante este panorama, la Dirección General del IMSS ha reconocido deficiencias puntuales, saturación de servicios y problemas para surtir recetas.

