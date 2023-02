Desabasto de medicamentos: viacrucis para enfermos del sector salud

Cada que acude a la farmacia de su clínica, es la misma historia: “No hay medicamentos”, “venga la próxima semana”, “ya se agotó". Es el viacrucis del desabasto de medicamentos que debe sufrir doña Elizabeth González, una madre y abuela de 71 años, habitante de Cuautla, Morelos, y quien trabajó por 16 años en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Elizabeth padece hipertensión desde hace 15 años, y hace seis desarrolló diabetes, una enfermedad que afecta a 12 millones de mexicanos. Debe acudir a su clínica cada mes por su medicina, pues necesita dos pastillas al día:

“La metformina con linagliptina, que es un medicamento caro porque es compuesto. Me regula el azúcar y si no lo tomo, me duele la cabeza, me siento extraña, parece que ando entre nubes”.



Como pensionada del ISSSTE, Elizabeth recibe atención en la Clínica Hospital “Dr. Rafael Barba Ocampo”, de Morelos.

Pero según lo narra ella misma, lleva cerca de medio año sufriendo por el desabasto.



“Es un medicamento caro... Hace como seis meses, que cada vez que voy, no hay medicamento “o venga de otro de ocho días... y resulta que ya se agotó".

En una de última visita, en diciembre de 2022, Elizabeth soportó más de 6 horas, esperando su medicamento;

“Yo estaba molesta, la fila va adentro de la clínica y llegaba hasta donde está la farmacia y fueron muchas horas de estar ahí parados”.

El de Elizabeth, es una carga que padecen diariamente miles de pacientes en México, al no poder surtir su receta.

Números del desabasto: falta uno de cada cuatro medicamentos

El desabasto en medicamentos alcanza el 25 por ciento: es decir, que de cada cuatro fármacos necesarios, solo se surten tres.

Son datos del reporte 2022 del propio Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que dirige Juan Antonio Ferrer, y que se encarga de adquirir los medicamentos en México para el Sector Salud.

La organización Cero Desabasto, asegura que el problema comenzó a agravarse en 2020 y pone como ejemplo al IMSS: en 2019 surtía 98 por ciento de las recetas y en 2021 cayó a 87 por ciento. Aunque el año pasado hubo una recuperación, alcanzando el 96 por ciento.

Andrés Castañeda, Coordinador de Cero Desabasto atribuye el problema a los constantes cambios al modelo de compra:

“Se tomaron decisiones de manera unilateral... lo tomó el Insabi, después entró la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), luego la UNOPS con Hacienda y ahora la UNOPS se sale nuevamente para este año (2022). Y ninguno ha terminado de funcionar al 100 cien por ciento”.

Con un presupuesto superior a 856 mil 600 millones de pesos para 2022, el sector destinó 111 mil millones a la compra de medicamentos, lo que representa el 13 por ciento del total.

Con este presupuesto, se debe cubrir la demanda de medicinas en los mil 300 hospitales y 25 mil centros de salud que hay en México.

Sobre el abasto de medicamentos “no sabemos qué falta, dónde falta, ni cuál es el porcentaje de satisfacción sobre lo que se está solicitando”, afirma Xavier Tello, especialista en salud pública.

Fuerza Informativa Azteca Largas filas enfretan los pacientes en las farmacias de su clínica, para que al llegar les digan “No hay medicamento, joven”

Medicamentos contra el cáncer, donde hay mayor desabasto

Cero Desabasto asegura que en México, los medicamentos que más faltan son los oncológicos, seguidos por los diabéticos, después los imnunosupresores, los usados para hipertensión aterial, y por último, ansiolíticos y antidepresivos.

Otras organizaciones además de Cero Desabasto, afirman que en lo que va de 2023, ya tiene reporte de falta de medicamentos en entidades como El Estado de México, Puebla, Tamaulipas y la Ciudad de México.

Una situación que tiene angustiada a doña Elizabeth, pues debe poner de su propio dinero cada vez que necesita su Metformina:

“Fueron muchos años de servicio, creo que me lo merezco, porque es parte de mis impuestos, eso ya me lo descontaron”, asegura.