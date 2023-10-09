¿Era culpa de Layún? Estos son los mejores memes del retiro del futbolista mexicano

A través de redes sociales, Miguel Layún, jugador de Club América, compartió que se estará despidiendo de las canchas al finalizar el Torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX después de 17 años de carrera como futbolista.

“Hoy anuncio que es mi último torneo y les agradezco a todos ustedes por estos 17 años, porque en las buenas y en las malas estuvieron junto a mí. Gracias.” Compartió Miguel Layún.

El video que se compartió en redes sociales muestra toda la carrera del Miguel Layún, jugador mexicano de 35 años de edad, incluyendo todos los logros que ha alcanzado a lo largo de todos sus años como futbolista en México y Europa.

Usuarios comparten memes sobre el retiro de Miguel Layún

Después de que Miguel Layún anunciara la fecha de su retiro a través de un emotivo video publicado en Instagram, las y los usuarios en redes sociales no se hicieron esperar y comenzaron los memes, ¿Ya los viste? Te mostramos los mejores.

El americanista más consternado por el retiro de Layún: pic.twitter.com/PLZJTNztPY — Liga MX Shitposting (@LMXChipotle) October 9, 2023

Si hay weyes que se refieren a Layún como LEYENDA, chale pic.twitter.com/sMNHYoi2s2 — Johnny K 🦅 (@LostAndDamned28) October 9, 2023

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¿Cuál es la historia de Miguel Layún?

Oriundo de Córdoba, Veracruz, Miguel Layún nació un 25 de junio de 1988, desde pequeño mostró su pasión por el fútbol, debutando en los Tiburones Rojos de Veracruz, pronto dio el salto al viejo continente y se convirtió en el primer mexicano en jugar en la Liga Italiana, específicamente Atalanta.

Años después llegó al Club América para convertirse en campeón tras vencer en la tanda de penales al Cruz Azul, lo que derivó en la famosa frase "¡Todo es culpa de Layún!". A nivel nacional representó a la Selección Mexicana en varios Mundiales incluidos Brasil 2024 y Rusia 2018.