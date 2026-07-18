Se acerca la hora cero: Irán amenaza con posible ataque a Estados Unidos

La Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán lanzó una nueva advertencia contra Estados Unidos al señalar que se acerca la “hora cero” para una posible operación militar dirigida contra las unidades navales del Comando Central de Estados Unidos (Centcom) desplegadas en las aguas de la región.

El mensaje fue difundido a través de un comunicado publicado por la Guardia Revolucionaria. Junto al texto se mostró una imagen de un portaaviones estadounidense, utilizada como parte de la advertencia dirigida a las fuerzas militares de Washington.

Amenaza de Irán contra las fuerzas armadas de Estados Unidos

En un comunicado, la Armada de la Guardia Revolucionaria aseguró que mantiene bajo vigilancia permanente los movimientos y el equipamiento del Ejército de Estados Unidos. Según el mensaje, las unidades navales de la República Islámica siguen de cerca las operaciones de las fuerzas estadounidenses desplegadas en la zona.

"Los estadounidenses se acercan cada vez más a la hora cero de una operación contra las unidades navales del Centcom en las aguas de la región", se lee.

🚨Estados Unidos intensifica su ofensiva contra #Irán: el Comando Central confirma nuevos bombardeos y anuncia la reanudación del bloqueo naval en el estrecho de #Ormuz.



La estrategia busca reducir las capacidades iraníes y controlar el tránsito marítimo en una de las rutas más… pic.twitter.com/7dUmefNxyz — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 15, 2026

"Los movimientos y el equipamiento del Ejército terrorista estadounidense están bajo la vigilancia de las unidades navales de la República Islámica", señaló la Guardia Revolucionaria, que concluyó el comunicado con una breve advertencia: "Esperen...".

Estados Unidos aumentó ataques contra Irán

En los últimos días, Estados Unidos ha realizado ataques contra el territorio iraní, mientras que Teherán ha respondido con operaciones dirigidas contra objetivos estadounidenses en distintos países de Medio Oriente.

El incremento de las tensiones comenzó el sábado, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, diera por terminado el memorando de entendimiento firmado con Irán a mediados de junio. La decisión fue atribuida por Washington a los ataques iraníes contra embarcaciones comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz.

A esta situación se sumó la reimposición del cerco naval por parte de Estados Unidos sobre puertos y buques iraníes en el estrecho de Ormuz, medida adoptada dos días después de que Irán anunciara nuevamente el cierre de ese paso marítimo estratégico.

