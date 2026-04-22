Choque México– EU escala por agentes de la CIA muertos en Chihuahua: Trump y Casa Blanca exigen empatía y más cooperación

Dos agentes de la CIA murieron tras un operativo contra el narcotráfico en Chihuahua; la intervención no fue informada al gobierno federal y abrió un conflicto directo entre México y Estados Unidos .

El hecho ocurrió en medio de acciones contra el crimen organizado; mientras autoridades estatales reportaron coordinación con fuerzas mexicanas, en Palacio Nacional sostienen que la presencia de agentes estadounidenses es inaceptable si no existe notificación oficial.

¿Por qué el operativo detonó un conflicto diplomático entre Estados Unidos y México?

La diferencia de versiones marcó el punto de quiebre; el gobierno de Chihuahua aseguró que los agentes contaron con apoyo del Ejército mexicano, pero a nivel federal se afirmó que no hubo aviso previo, lo que encendió el debate sobre soberanía.

Ante esto, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó investigar si la operación vulneró la Constitución y confirmó que se expresó inconformidad al embajador de Estados Unidos.

La muerte de dos supuestos agentes de la #CIA en #Chihuahua desató tensión entre #México y #EU



El medio Washington Post (@washingtonpost) indicó que los agentes pertenecían al Servicio Secreto, lo que para las autoridades mexicanas sería una violación a la soberanía.



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La respuesta de Estados Unidos: presión política tras la muerte de agentes

Desde Washington, el presidente Donald Trump endureció su postura y afirmó que México “está perdido” y que su país representa una alternativa frente a la crisis de seguridad.

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló que esperan mayor cooperación del gobierno mexicano tras la muerte de los agentes:

“Creo que el presidente (Trump) coincidiría en que un poco de solidaridad de Claudia Sheinbaum sería recomendable ante las dos vidas estadounidenses perdidas, considerando todo lo que Estados Unidos ha hecho bajo esta presidencia para frenar el flagelo del tráfico de drogas entre México y Estados Unidos.

“El presidente ha visto cooperación de la presidenta Sheinbaum, pero quiere más, porque esto es benéfico no solo para el pueblo de Estados Unidos, sino para el suyo también”, explicó.

También reiteró que hay luto por los agentes y que se requiere más coordinación bilateral.

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Noroña acusa intervención de EU y eleva la tensión política

El senador Gerardo Fernández Noroña afirmó que la operación responde a un patrón de intervención:

“Agentes de la CIA estaban operando en Chihuahua, no de la DEA, que es quien combate al narco, de la CIA. De manual están actuando, de manual, para generar condiciones de descarrilamiento del gobierno de la compañera presidenta Sheinbaum Pardo. No se los vamos a permitir”, explicó.

Senado llama a comparecer a autoridades de Chihuahua

La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó citar a la gobernadora Maru Campos y al fiscal César Jáuregui para aclarar la participación de los agentes.

El senador Ricardo Anaya pidió explicar la estrategia contra el crimen y cuestionó posibles vínculos con grupos delictivos:

"¿Quieren que venga la gobernadora de Chihuahua a darles clases de cómo sí se combate al crimen organizado y cómo no se pacta con los narcotraficantes? Ella no tiene inconveniente en venir.

“Que venga el impresentable gobernador de Sinaloa, Rocha Moya, a explicar en este Senado de la República cómo es que se iba a reunir con el Mayo Zambada el día que secuestraron al Mayo Zambada”, detalló.

Operativos en curso mientras crece la crisis

En paralelo, fuerzas federales desplegaron operativos con helicópteros artillados en Sinaloa y Durango; se reportaron detenciones mientras se seguía la pista de Aureliano Guzmán Loera, “El Guano”, hermano de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

El escenario combina presión internacional, debate político interno y operaciones activas contra el narcotráfico; el punto central sigue siendo el mismo: la actuación de agentes extranjeros en territorio mexicano sin claridad total sobre su autorización.