EN VIVO | ¿Qué dijo Donald Trump hoy, 22 de abril de 2026? Últimas noticias y declaraciones

Trump aseguró que algunos jueces conservadores en la Corte Suprema se van vuelto “débiles, estúpidos y malos”, al criticarlos por su decisión reciente sobre remover los impuestos a las importaciones y sobre un escepticismo en su esfuerzo por limitar los derechos a la ciudadanía estadounidense por nacimiento.

“Los jueces demócratas se mantienen unidos, sin dejar nunca de desviarse de las políticas, ideas y casos retorcidos y perversos que se les presentan”, y cuestionó que los jueces conservadores se hacen el juego a los demócratas.

“Ciertos jueces ‘republicanos’ simplemente se han vuelto débiles, estúpidos y malos, violando por completo lo que ‘supuestamente’ defendían”, señáló en Truth Social.