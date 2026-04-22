EN VIVO | ¿Qué dijo Donald Trump hoy, 22 de abril de 2026? Últimas noticias y declaraciones
¿Terminará la gurera en Irán? Sigue en Azteca Noticias el minuto a minuto de las declaraciones de hoy de Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, sigue dando de qué hablar por sus polémicas declaraciones. Cabe recordar que extendió el cese al fuego con Irán, con el fin de que el régimen iraní dividido se ponga de acuerdo y presente una propuesta conjunta.
EN VIVO | ¿Qué dijo Donald Trump hoy, 22 de abril de 2026? Últimas noticias y declaraciones
Trump ataca a ministros de la Corte Suprema
Trump aseguró que algunos jueces conservadores en la Corte Suprema se van vuelto “débiles, estúpidos y malos”, al criticarlos por su decisión reciente sobre remover los impuestos a las importaciones y sobre un escepticismo en su esfuerzo por limitar los derechos a la ciudadanía estadounidense por nacimiento.
“Los jueces demócratas se mantienen unidos, sin dejar nunca de desviarse de las políticas, ideas y casos retorcidos y perversos que se les presentan”, y cuestionó que los jueces conservadores se hacen el juego a los demócratas.
“Ciertos jueces ‘republicanos’ simplemente se han vuelto débiles, estúpidos y malos, violando por completo lo que ‘supuestamente’ defendían”, señáló en Truth Social.
April 22, 2026