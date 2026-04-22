“Todos fingían estar muertos": Actor testigo de la balacera en Teotihuacán narra lo que vivio

El lunes 20 de abril de 2026 parecía un día típico de turismo en Teotihuacán. Barak Hardley, actor y fotógrafo, incluso viajó en un globo aerostático en las primeras horas de la mañana; lo que no esperaba es que horas después grabaría el tiroteo desatado en la Pirámide de la Luna que dejó una turista canadiense muerta y 13 extranjeros heridos.

Tras el tiroteo, Julio César Jasso Ramírez, el sujeto que disparó contra los visitantes, al verse rodeado por las autoridades, se quitó la vida. Varios testigos compartieron en redes sociales videos de los instantes en los que se escucharon los balazos.

El testimonio de Barak Hardley sobre el ataque en Teotihuacán

“No estábamos seguros de si eran personas atrapadas en la cima de la pirámide, y al enfocar la cámara, ver a toda la gente tendida allí fue espantoso. Todos fingían estar muertos y se les veían las piernas colgando en posiciones antinaturales, así que nos preguntábamos: '¿Hay veinte cuerpos ahí arriba?”, relató Hardley a la agencia de noticias Reuters.

Desde la explanada de la ciudad ceremonial de Teotihuacán, Hardley enfocó al agresor en acción. Observó cómo el hombre disparaba sin cesar, girando sobre sí mismo. “Estábamos observando al tipo y él disparaba y disparaba y disparaba, y las balas hacían sonidos diferentes. Así que no estábamos seguros de si tenía muchas armas diferentes. Y él simplemente estaba allí de pie, dando vueltas, sin parar”, añadió.

La balacera duró mucho tiempo: Barak Hardley

El video muestra a Hardley y su novia a una distancia que les pareció segura al inicio, pero luego la cámara se acerca a las estructuras prehispánicas. Los disparos resonaron durante un tiempo que pareció eterno.

“Los disparos duraron muchísimo, entre 15 y 20 minutos. No sé cuánto tiempo duró, pero no parábamos de preguntarnos: '¿Cuántas balas tiene este tipo?’. Y oímos que decían: ‘Tiene una bolsa llena de armas’, y resulta que solo tenía una bolsa de municiones. Esta mañana le preguntaba a mi novia: ‘No sé por qué se detuvo con una sola persona... ¡Menos mal que lo hizo!’”, compartió Hardley.

Entre los heridos figuran ciudadanos colombianos, estadounidenses, rusos, brasileños y canadienses, todos víctimas de la tragedia.

¿Cuándo reabre Teotihuacán y qué medidas de seguridad se aplicarán?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) anunció que Teotihuacán reabrirá sus puertas a los visitantes este 22 de abril de 2026, con un operativo de seguridad reforzado de la Guardia Nacional.