FBI irrumpe en petrolera de Texas: ¿Red de contrabando de diésel hacia México con nexos a Andy López Beltrán?

Un reciente operativo en Texas contra la empresa Ikon Midstream LLC genera alertas sobre una posible red de contrabando de combustibles entre Estados Unidos y México. El FBI, el Servicio de Impuestos Internos y el Departamento de Seguridad Nacional ejecutaron un cateo en las oficinas de la empresa petrolera para recopilar información para esclarecer el caso.

Cómo funciona el esquema de huachicol fiscal entre Estados Unidos y México

Las autoridades investigan si durante los últimos siete años operó un esquema de “huachicol fiscal”, el cual consiste en importar diésel y gasolina haciéndose pasar por productos más baratos, como lubricantes, para pagar menos impuestos.

Un ejemplo claro surge de un cargamento de diésel exportado a México desde Vancouver, Canadá. La empresa Imperial Oil lo vendió por 13 millones de dólares, pero el permiso falsificado lo reportó como lubricantes por sólo una décima parte de dicha cifra. Esta discrepancia dispara las sospechas sobre evasión masiva.

El cateo apunta a reunir evidencia sólida. Detectives analizan documentos y registros para confirmar si Ikon Midstream participó en estas maniobras.

El rol de Andrés Manuel López Beltrán en la red de importación de diésel

El sitio Código Magenta, el cual reveló esta información, apunta que existen versiones que presuntamente implican a Andrés Manuel López Beltrán, conocido como “Andy”, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Según las líneas de investigación, Andy y un grupo cercano habrían ejecutado esta maniobra ilícita con ayuda de papelería falsificada de Pemex para poder importar un cargamento de 120 mil barriles de diésel. Ikon Midstream lo transportó el 8 de marzo de 2025 hasta el puerto de Ensenada, México.

Ahora, las autoridades buscan reconstruir toda la ruta del combustible y están determinando qué salió realmente de Estados Unidos, cómo lo transportaron y cómo lo declararon en aduanas mexicanas.