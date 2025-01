Asesinan a exagente de la Fiscalía de Sinaloa; fue “levantado” mientras viajaba con su hija

El cuerpo sin vida de Luis Alberto, un exagente de la policía de investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, fue encontrado frente al Congreso del Estado, en Culiacán , durante la mañana del 16 de enero.

Inicialmente, las autoridades informaron que la persona secuestrada un día anterior era la misma que fue encontrada sin vida frente al Congreso del Estado, sin querer confirmar la identidad de la víctima. Aunque no tardo mucho en que se diera a conocer que la víctima era el exagente, que había sido dado de baja.

Investigan secuestro y asesinato del exagente de la Fiscalía de Sinaloa

Primeros reportes señalaron que Luis Alberto, de 45 años, había sido secuestrado mientras llevaba a su hija al colegio, cerca del sector Cañadas , durante la mañana del 15 de enero.

De un momento a otro, fue interceptado por hombres armados que lo privaron de la libertad en un acto violento que no pasó desapercibido por los testigos de la zona.

Aunque no fue hasta la mañana del jueves, que una llamada al número de emergencias 911 alertó sobre la presencia de un cuerpo sin vida en el bulevar Pedro Infante, justo frente al Congreso del Estado.

Al llegar al lugar, las autoridades encontraron el cadáver de Luis Alberto en la banqueta, junto al puente, con varios casquillos percutidos a su alrededor y con una cartulina a su costado.

¿Qué se sabe de la muerte del exagente de la Fiscalía de Sinaloa?

Testigos aseguraron haber escuchado detonaciones de arma de fuego, lo que indica que el asesinato se produjo en el mismo sitio donde fue hallado el cuerpo.

A raíz del macabro hallazgo, la zona fue asegurada por agentes policiacos y federales, lo que ocasionó un fuerte embotellamiento en las inmediaciones del Congreso de Sinaloa. Más tarde, elementos de la Fiscalía General del Estado arribaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes.

¿Por qué fue separado de su cargo el exagente Luis Alberto en Sinaloa?

El expolicía, cuya identidad fue confirmada por la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, había sido detenido en noviembre del 2024, en Culiacán, cuando portaba armas de fuego ilegales y conducía una camioneta Jeep con reporte de robo.

A pesar de este antecedente, Luis Alberto no fue vinculado a proceso, aunque sí fue separado de su cargo. No obstante, las autoridades no han dado a conocer más detalles detrás de su asesinato.