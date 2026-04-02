¿Hubo un 13° apóstol? Los secretos mejor guardados de la Última Cena que la ciencia intenta explicar

La Última Cena es uno de los episodios más analizados tanto por la religión como por la ciencia. A lo largo del tiempo, han surgido teorías sobre un supuesto “apóstol número 13”, pero ¿realmente existe evidencia?

De acuerdo con la Iglesia católica y el Vaticano, la respuesta es: no. Sin embargo, disciplinas como la historia, la antropología y hasta el análisis digital de imágenes han intentado estudiar este momento desde otras perspectivas.

¿Qué dice la Iglesia sobre los apóstoles en la Última Cena?

Los Evangelios reconocidos por la Iglesia establecen que Jesucristo compartió la cena con sus 12 apóstoles, un número con fuerte carga simbólica ligado a las tribus de Israel.

No existe ningún documento canónico que mencione a un integrante adicional. Para la Iglesia católica, esta cifra es definitiva y forma parte de la base doctrinal del cristianismo.

¿Qué relación hay entre la #UltimaCena y la institución de la #Eucaristía?



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¿Qué dice la ciencia sobre la Última Cena?

Desde el lado científico, investigadores han analizado este evento desde distintas áreas, especialmente a partir de representaciones artísticas como La Última Cena.

Por ejemplo, estudios de historia del arte y análisis digital han examinado la composición de la obra de Leonardo da Vinci. Estas investigaciones concluyen que en la pintura aparecen 13 personas en total: Jesús y sus 12 apóstoles, lo que ha generado confusión entre quienes creen que hay “uno extra”.

Además, especialistas en percepción visual y neurociencia han señalado que la disposición de los personajes puede provocar interpretaciones erróneas. El cerebro humano tiende a buscar patrones y diferencias, lo que ha llevado a algunos a pensar que una figura —frecuentemente asociada con María Magdalena— podría no ser un apóstol.

Sin embargo, no hay evidencia científica que respalde que se trate de otra persona distinta a los discípulos descritos en los textos bíblicos.

Antropología e historia: ¿pudo haber más personas en La Última Cena?

Desde la antropología histórica, algunos expertos señalan que, en contextos reales, cenas de este tipo podían incluir a más personas, como seguidores o familiares. Pero esto no significa que hayan sido considerados apóstoles.

La ciencia histórica distingue entre lo que pudo haber ocurrido en la vida cotidiana y lo que está documentado en fuentes religiosas. En este caso, los textos aceptados por la Iglesia siguen siendo la principal referencia.

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¿Por qué persiste la teoría del apóstol 13?

El interés por un posible “apóstol número 13” se mantiene por la mezcla de arte, ciencia y cultura popular. Libros, películas y teorías en internet han reinterpretado la Última Cena, generando dudas entre el público.

No obstante, tanto la Iglesia católica como los estudios científicos coinciden en algo: no hay pruebas sólidas que respalden la existencia de un apóstol adicional.

Más allá del debate, la Última Cena tiene un significado central en el cristianismo. En este evento, Jesucristo instituyó la Eucaristía, uno de los sacramentos más importantes.

El número 12 no solo es histórico, sino simbólico, y su relevancia ha sido reafirmada tanto por la teología como por el estudio académico. La teoría del “apóstol número 13” puede sonar intrigante, pero no tiene respaldo ni en la religión ni en la ciencia. Mientras la Iglesia católica sostiene su postura basada en los Evangelios, la ciencia ha analizado el fenómeno desde el arte y la percepción, sin encontrar evidencia que cambie esa versión.

Al final, el misterio parece estar más en cómo interpretamos las imágenes y las historias, que en lo que realmente ocurrió.