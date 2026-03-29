Domingo de ramos: Arranca representación del viacrucis en Iztapalapa

La Representación 183 del Viacrucis de Iztapalapa 2026 arranca este Domingo de Ramos con una escenificación impactante de la Pasión de Cristo.

Cientos de personas se reúnen en esta alcaldía de la Ciudad de México para vivir la tradición que ya ostenta el título de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, otorgado por la UNESCO el 10 de diciembre de 2025. Esta distinción consolida más de 180 años de devoción popular que transforma las calles en un escenario lleno de fe y cultura.

Organizadores y participantes emocionados destacan cómo esta representación marca el inicio oficial de la Semana Santa en Iztapalapa. Actores voluntarios reviven las 18 estaciones del Viacrucis con realismo y pasión, atrayendo a familias, turistas y devotos de todo el país. La ceremonia del Domingo de Ramos, con procesiones y dramatizaciones, genera expectación en redes sociales y portales de noticias, donde usuarios comparten fotos y videos en tiempo real.

Arranca la 183ª Representación del Viacrucis de Iztapalapa 🙏



Este 2026, la tradición fue reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la @UNESCO, consolidando más de 180 años de historia.



Con el Domingo de Ramos inicia oficialmente la #SemanaSanta en la… pic.twitter.com/sQ92OZtak6 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 29, 2026

Un médico cirujano de la UNAM dará vida a Jesucristo: Conoce a Arnolfo Morales

Arnolfo Morales es quien interpreta a Jesucristo en la representación 183 del viacrucis en Iztapalapa. Es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Mientras que Erika Morales será quien dé vida a la Virgen María. 130 habitantes de Iztapalapa participarán como actores, mientras que alrededor de 600 personas representarán a romanos, hebreos y mujeres santas.

Calendario de Semana Santa: Fechas clave del 29 de marzo al 5 de abril

La Semana Santa 2026 en Iztapalapa sigue un calendario preciso que concentra las representaciones principales. El Domingo de Ramos, hoy 29 de marzo, inaugura todo con la escenificación inicial de la Pasión de Cristo. Las actividades continúan intensamente hasta el Viernes Santo, 3 de abril, con las estaciones culminantes del Viacrucis.

El Sábado Santo, 4 de abril, prepara el terreno para la resurrección, y el Domingo de Resurrección, 5 de abril, cierra las celebraciones con procesiones triunfales. Estas fechas concentran el grueso de las dramatizaciones, con horarios accesibles para público general desde tempranas horas de la mañana.