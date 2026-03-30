El silencio de las campanas: ¿Por qué se usan matracas en Jueves, Viernes y Sábado Santo?

Durante los días más importantes de Semana Santa 2026, el alegre sonido de las campanas desaparece de los templos, para dar paso al golpe de las matracas, un cambio que representa una tradiciones con mayor carga simbólica, pero ¿por qué no suena las campanas durante el Jueves, Viernes y Sábado Santo?

El Triduo Pascual es el periodo más importante del año litúrgico cristiano, pues son los tres días en los que se conmemora la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús.

¿Por qué suenan las matracas durante el Triduo Pascal? Este es su significado

El Triduo Pascual, el cual se compone el Jueves, Viernes y Sábado Santo, las campanas de TODOS los templos e iglesias de México dejan de ser tocadas y suelen sustituirse por matracas, pero ¿cuál es la verdadera razón?

La razón por la que las campanas dejan de sonar durante estos tres días se debe a que son consideradas como instrumentos musicales festivos, tradicionalmente dedicados a los santos.

Por ello, al ser días en los que se guarda luto a la muerte de Jesús , las matracas son utilizadas para llamar a la celebración de la Santa Misa , sustituyendo a las campanas.

Durante el Jueves, Viernes y Sábado Santo, los campaneros y sacristanes utilizan las matracas tanto en el momento de la consagración eucarística como para llamara a la celebración de la Santa Misa.

¿Matracas en lugar de campanas? 🤔🔔

Te contamos por qué esto es así en #SemanaSanta.https://t.co/yIc7VwEMGk#Campanas #matracas — Desde la fe (@DesdeLaFeMx) March 30, 2026

¿Cuál es el origen de las matracas de Semana Santa?

La palabra matraca proviene del árabe "mitraqa", que significa "martillo", y de "taraq", que significa "golpear". Estas fueron usadas durante la Edad Media.

Algunos suponen que las matracas fueron inventadas por los árabes y que ellos las llevaron a Europa.

No solo se empezaron a usar en sustitución de las campanas de las iglesias, sino que además de autores musicales como Beethoven las incluyeron en sus obras como "La victoria de Wellington".

También aparecen en la Sinfonía de los juguetes, atribuida a Edmund Angerer, en El niño y los sortilegios de Ravel o en Don Quijote de Strauss.