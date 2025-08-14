VIDEO: Captan momento exacto de explosión de dos tanques de gas en Hidalgo; destroza casas y deja heridos

La mañana de este jueves 14 de agosto, la colonia Tezontle en Pachuca, Hidalgo, se vio sacudida por una violenta explosión provocada por dos tanques de gas, que desató caos y terror entre los vecinos. El estallido fue captado por cámaras de seguridad, mostrando cómo en segundos una vivienda quedó completamente destruida y las casas aledañas sufrieron daños importantes.

Explosión en Tezontle fue captada en video

Tras el fuerte estruendo, los vecinos alertaron al ‘911' y rápidamente se desplegaron Bomberos del Municipio, Protección Civil, paramédicos y agentes de la Policía Municipal. En un operativo coordinado, los cuerpos de emergencia acordonaron la zona, removieron escombros y atendieron a un hombre que resultó lesionado por la explosión.

Las imágenes y videos compartidos en redes sociales muestran el momento exacto del estallido: puertas y techos volando, nubes de polvo cubriendo las calles y la confusión total de quienes estaban cerca. Incluso se observa cómo dos perros, agitados y con pánico, corren desesperados para alejarse del lugar, mientras vehículos se detienen al ver objetos volando a su paso.

El incidente ocurrió a solo metros del cuarte de la Décima Octava Zona Militar, lo que provocó aún más preocupación entre la población por la proximidad de las viviendas afectadas a instalaciones sensibles.

#ÚltimaHora 💥 | Explosión de dos tanques de gas en la colonia El Tezontle, Pachuca: un lesionado, una casa destruida y tres más dañadas.



La zona sigue acordonada por bomberos y policías municipales. Cerca del lugar está la 18ª Zona Militar.



Con información de @herreleo pic.twitter.com/ZU4FPj5XOD — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 14, 2025

Hasta el momento, no se ha informado sobre la causa exacta que detonó los tanques, aunque las autoridades ya iniciaron una investigación para determinar responsabilidades y evitar futuros incidentes.

Vecinos de la colonia Tezontle relataron que nunca imaginaron que un día común comenzaría con un evento de tal magnitud. La explosión dejó no solo daños materiales, sino también un impacto emocional considerable entre quienes presenciaron la escena, generando miedo e incertidumbre sobre la seguridad de sus hogares.

Los cuerpos de emergencia continúan evaluando las estructuras dañadas y brindando apoyo a los afectados, mientras la Fiscalía y Protección Civil trabajan en conjunto para esclarecer los hechos.