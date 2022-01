Explosión de tanque de gas provoca colapso de edificio en Puebla

La noche de este martes, los vecinos de la segunda poniente en la capital de Puebla, fueron sorprendidos por una fuerte explosión, una fuga en un tanque estacionario de gas en un conjunto de departamentos ubicado a unos metros de la diagonal defensores de la república provocó el estallido que culminó en el colapso del inmueble marcado con el número 2503.

“Nada más se sintió como que cimbró la casa, y al final ya había mucho humo, y olía mucho a gas, y ya nos fuimos ahora sí que para toda la dos, y después nos jalamos para toda la diagonal, porque por ahí corría el gas y ya fue todo, cuando nos dimos cuenta ya estaba así todo el edificio” narró César Hernández, uno de los testigos de la explosión.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los cuerpos de emergencia llegaron al lugar para atender a 12 personas que resultaron afectadas por la explosión, por otra parte los elementos trabajaron en el rescate de una persona más que quedó atrapada entre los escombros.

“De las 12 personas son 7 hombres y 5 mujeres y todas han sido valoradas debidamente, únicamente fueron tres trasladadas por lesiones ligeras no graves, los demás con un estado de crisis y ya está controlado, no tenemos personas de gravedad, en el interior no tenemos exactitud del estado, se ha escuchado la voz de la persona”, aseguró María del Consuelo Cruz, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal.

Vecinos desalojados

Aunado al trabajo en la zona cero, los vecinos de la dos poniente que habitan entre la diagonal defensores de la república y la 25 norte fueron desalojados para el análisis de posibles daños estructurales en otros inmuebles, por lo que se habilitó la iglesia de la piedad como albergue temporal, mientras se autorizaba el reingreso a sus viviendas, señalaron las autoridades.





Por su parte, el cuerpo de bomberos y protección civil municipal controlaron los riesgos en la zona.

“Ya estábamos descansando y nada más cimbró la casa y de repente mucho olor a gas y ya pues nos salimos”, expresó Claudia Gómez, habitante de la zona.

La valoración en la estructura de los inmuebles aledaños continuará durante las próximas horas, también han asegurado las autoridades que en los próximos días se estará revisando en todos los inmuebles aledaños que se cumplan con todas las normas para evitar que un incidente de estos se repita en el futuro.