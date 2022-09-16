VIDEO: Secadora explota en barbería; hay 2 jóvenes muertos

Dos jóvenes murieron en una barbería ubicada en Kanchpur, Bangladesh, cuando una secadora explotó provocando que los dos hombres quedaran envueltos en llamas.

Lo que parecía un día común para dos jóvenes, terminó en una tragedia. Un hombre acudió a una barbería en Bangladesh para realizarse un corte. El peluquero ya había terminado, solo faltaba secarle el cabello a su cliente, cuando ocurrió el accidente.

El momento quedó grabado en un video que se volvió viral en redes sociales. En las imágenes se pudo ver que uno de los jóvenes estaba sentado mientras era atendido por el otro.

Bueno. No te piso nunca más una peluquería pic.twitter.com/DSV4Kc7svh — 🅖🅐🅑🅘🅣🅞🅗 (@gabrielHLucero) September 11, 2022

El segundo hombre caminó hacia su cliente con la secadora de cabello en la mano, la conectó a la toma de luz, después agarró un cepillo para arreglar el cabello del joven, acercó la secadora a la cabeza del hombre, pero al momento de encenderla esta explotó envolviendo a los dos jóvenes en llamas.

Después solo se escucharon los gritos de los dos hombres y una mujer que también se encontraba en la barbería. Los dos hombres murieron calcinados tras la explosión de la secadora.

De acuerdo con medios locales, el accidente en la barbería ocurrió el pasado mes de julio, pero recientemente se compartió el video en redes sociales.

Dos jóvenes mueren por explosión de secadora

Luego de que se difundiera el video en el que dos jóvenes estuvieron involucrados en una explosión generada por una secadora de cabello, medios locales señalaron que ambos perdieron la vida

Según los reportes, los dos jóvenes fueron trasladados en estado de gravedad al Instituto Nacional de Quemaduras y Cirugía Plástica Sheikh Hasina, sin embargo, momentos más tarde fallecieron tras no resistir las quemaduras en todo su cuerpo.

De momento se desconoce las causas que provocaron la explosión de la secadora dentro de la barbería, pese a ello, se dio a conocer que las autoridades investigan el uso de una loción para cabello, la cual contiene exceso de etanol.

