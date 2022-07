Explosión de edificio en Montevideo deja 10 heridos y cuantiosos daños

Una explosión en un edificio en la capital uruguaya, Montevideo, dejó el viernes 10 heridos, dos en estado grave, y destrozos en los alrededores, dijeron autoridades sanitarias y bomberos, que aún no identificaron el motivo del siniestro.

La explosión se produjo en la mañana en el barrio Villa Biarritz, ubicado cerca de la costa de la capital uruguaya.

José Antonio Rodríguez / Dir. Gral. del Sistema de Respuesta de Emergencia:

Hubo grandes destrozos y una serie de víctimas”.

Rodríguez, líder del equipo de respuesta rápida en Montevideo, agregó que de las 10 personas que resultaron heridas: “de las cuales se rescataron dos graves que ya están internadas y el resto fueron de distinta gravedad, la mayoría afortunadamente leves”.

De acuerdo a la policía, las dos personas que se encuentran en estado grave lo están por quemaduras e inhalación de monóxido de carbono.

“Lo único que sé es que estaba hablando ahí, sale el señor del séptimo piso y le alcanzo el gorro que justo se le cae y en eso vuelvo a entrar al edificio y ahí es cuando se me desmoronó el mundo y no sé más nada”, dijo la señora Olga, una empleada del edificio que registró la explosión.

Ya habíamos desayunado, y ya estaba en el baño cuando sentí una explosión. Vi que el cajón de arriba de la ventana me iba a caer encima y me tiré en la cama. Empecé a gritar. Mi esposo me gritó: "¿Dejaste el gas encendido? Es en casa la explosión”. Le digo que la explosión no fue en nuestra casa. Miré por todas partes; el piso fue destruido, y la cocina y todo fue destruido. Mi cocina está al lado de la cocina del apartamento donde explotó. No sabíamos qué hacer. Yo estaba temblando. Salimos de la casa lo más rápido que pudimos. Salí porque había calefacción en la casa”, contó Lilian Cohen, una de las principales afectadas por la explosión.

Los bomberos y la policía local continuaron en el lugar durante varias horas tras el estallido, pero ninguna de las agrupaciones pudo decir con certeza cuál habría sido la causa del estallido que además de 10 personas heridas, dejó cuantiosos daños materiales y algunas familias daminificadas.