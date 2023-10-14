VIDEO: Fachada de la Facultad de Medicina de la UNAM cae sobre un vehículo; no hay daño estructural

¿La maldición del 13? Alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México captaron el momento en el que parte de una fachada cayó sobre un vehículo estacionado en Ciudad Universitaria, ubicada en la Ciudad de México (CDMX).

En uno de los clips, el cual dura solo 10 segundos, se observa como el cofre de un auto compacto color gris quedó aplastado, la defensa se le cayó y el vidrio quedó fragmentado gracias a los ladrillos rojos que “llovieron” desde el sexto piso del edificio.

@unam @MAVI_FacMed Así la facultad de medicina, se está cayendo a pedazo, imagínense que esto le hubiera caído a un estudiante!!!! pic.twitter.com/SeSi62yH3x — Mara Zambrano (@MaraZambranoTre) October 13, 2023

No hubo lesionados por caída de fachada en Facultad de Medicina

Acto seguido, entre ecos de asombro, el alumno enfocó el lugar desde donde se desprendió la fachada. Esta presentaba el hoyo de los bloques faltantes; aparentemente otras piezas amenazaban con caer.

“Así la Facultad de Medicina, se está cayendo a pedazos, imagínense que esto le hubiera caído a un estudiante.” publicó una de las estudiantes a través de la red social X, antes Twitter.

Lo cierto es que, a pesar de que alguien tuvo mala suerte este viernes 13, no hubo personas lesionadas ni ninguna otra pérdida material. Cabe señalar que se desconoce si la Máxima Casa de Estudios se hará responsable por los daños del vehículo o si será la aseguradora del dueño.

UNAM revisará el edificio para dar mantenimiento

Horas más tarde, la Facultad de Medicina de la UNAM emitió un comunicado respecto al desprendimiento de la fachada en uno de sus edificios.

En este detallaron que los hechos ocurrieron en el edificio “A”; luego de tener conocimiento de los hechos se procedió a tomar las siguientes medidas:



Retiraron los escombros. Colocaron un tapial. Pusieron un soporte de trabe. Acordonaron la zona para identificar qué zonas necesitan mantenimiento en ese edificio.

Facultad de Medicina tendrá clases en línea este 14 de octubre

Por los hechos del desprendimiento, este 14 de octubre las clases de la Facultad de Medicina se realizarán en línea. El lunes 16 se espera que las actividades retomen la normalidad de manera presencial para seguir desarrollando los exámenes departamentales.

Finalmente, el comunicado invitó a la comunidad universitaria a respetar los señalamientos de los expertos en lo que estos trabajan.