Los incendios forestales que azotan el centro y sur de Chile dejaban al menos 22 fallecidos, 979 heridos y arrasaban unas 40,000 hectáreas, informaron el sábado autoridades. Horas antes, la Ministra del Interior de Chile, Carolina Toha, había informado que Chile había solicitado ayuda internacional a varios países de Latinoamérica para sofocar las llamas.

Tohá aseguró que se ha pedido apoyo internacional para agilizar la llegada de aeronaves y brigadas, principalmente a Argentina, Brasil, México y España.

"A través de Cancillería hemos solicitado apoyo internacional. Hemos conversado con varios gobiernos para reforzar las gestiones que se venían realizando con las empresas que prestan los servicios. Estas solicitudes incluyen la búsqueda de equipos para reforzar la flota y brigadas que puedan reforzar el trabajo en terreno, estamos en contacto con varios países de la región, como Brasil, Argentina y Uruguay", dijo Toha.

Las cifras de los incendios en Chile

Al mediodía del sábado, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) informó que 6 incendios fueron extinguidos, 139 están controlados y 84 permanecen activos

También señalaron que además de los 23 fallecidos, se había reportado 979 heridos, 46 damnificados y 1,429 personas estaban en un albergue. Cerca de 487 hogares y 15 establecimientos educacionales también resultaron dañados por los incendios.

Más temprano, el Gobierno del presidente Gabriel Boric amplió el "Estado de Catástrofe" a La Araucanía, que se suma a Ñuble y Biobío, las tres regiones más afectadas por los incendios, caracterizadas por la intensa actividad agrícola y forestal.

Entre otras cosas, la medida permite entregar ayudas a los afectados de forma más expedita y movilizar recursos a las zonas más afectadas por los incendios.

Las altas temperaturas, superiores a los 40 grados centígrados, han complicado que Chile logre extinguir con éxito los incendios.