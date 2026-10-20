Ubicación de falsos policías de tránsito en CDMX que pedían dinero; ya los detuvieron

Policías de la Ciudad de México (CDMX) detuvieron a dos hombres que se hacían pasar también por policías, pero de tránsito en la alcaldía Iztapalapa, donde los falsos oficiales pedían dinero a conductores.

Además, de acuerdo con las investigaciones de las autoridades capitalinas, uno de los detenidos había sido arrestado anteriormente, pero en esta ocasión fue puesto a disposición por otros delitos.

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Denuncia alertó sobre presencia de falsos policías de CDMX

Este martes 20 de octubre de 2026, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que una denuncia ciudadana alertó sobre la presencia de dos hombres que andaban pidiendo dinero

Ambos hombres presuntamente se hacían pasar por personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito para exigir dinero a automovilistas, en calles de la alcaldía ubicada al oriente de la capital del país.

¿Dónde se ponían los falsos policías de tránsito de CDMX?

Los dos falsos oficiales se ponían sobre el cruce del Eje 5 y la calle 16 de Marzo, en la colonia Leyes de Reforma Tercera Sección para detener a conductores.

Usaban chalecos de falsos de la SSC de CDMX para así aparentar que eran policías y lograr pedir dinero a víctimas tras cometer supuestas faltas al Reglamento de Tránsito.

Confirman que sujetos no eran policías de la SSC CDMX

Oficiales de la Dirección General de Asuntos Internos acudieron al lugar donde estos sujetos aparentemente operaban y confirmaron que portaban uniformes similares a los utilizados por el personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito.

No obstante, los policías que acudieron al lugar para verificar la situación observaron que los individuos portaban uniformes que no correspondían a los autorizados por la SSC.

Enseguida, los interceptaron y les realizaron una revisión preventiva tras la cual los hombres no pudieron acreditar su adscripción a la dependencia.

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Uno de los falsos oficiales fue detenido en 2016 y 2025

El personal de Asuntos Internos detuvo a los hombres de 29 y 52 años de edad y los trasladaron ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia, quien determinará su situación jurídica.

Este arresto reveló que el detenido de 52 años de edad registra tres ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por los delitos de robo a negocio sin violencia y robo, ambos en 2025, así como por tentativa de homicidio calificado, en 2016.

