VIDEO: Familia recibe cuerpo Octavio Ocaña en Tabasco

Un clamor se escuchó en las calles de Villahermosa, Tabasco, consternados e indignados como pocas veces, la familia y amigos del actor salieron a recibir el cuerpo del actor Octavio Ocaña para acompañarlo hasta el lugar en el que será sepultado.

“La verdad que es una injusticia que una persona tan joven haya muerto de esa manera, que se pide que se aclare la situación,” dijo Ana Luisa Cortazar, quien acudió a recibirlo.

#HechosPrimeraLínea | El cuerpo del actor Octavio Ocaña, quien perdió la vida el fin de semana, llegó a #Tabasco; el reporte de @Joseraul_reyeshttps://t.co/suZwZcnYnt pic.twitter.com/rjarcoLROk — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 1, 2021

Tras más de 11 horas de traslado desde el Estado de México, el féretro con el cuerpo llegó a Villahermosa, alrededor de las 10 de la noche del domingo, a convocatoria de la familia, los fans del actor se congregaron en el puente los monos, y por cerca de tres horas esperaron la llegada de la carroza.

“La verdad que nos conmovió muchísimo la muerte tan inesperada, de una persona tan joven como lo era Octavio Ocaña y el sentimiento que nos hace venir el día de hoy, que el pueblo tabasqueño lo venga a recibir a su tierra,” manifestó la habitante de Villahermosa, Yuli Jiménez.

Luego, con vehículos y motocicletas acompañaron el féretro del actor hasta el panteón, donde se realizó el velorio.

Ahí, hubo palabras de agradecimiento de los familiares del joven de 22 años, muerto tras una persecución policial en Cuauititlán Izacalli.

Así recibieron a Octavio Ocaña en Tabasco, la gente se amontona y a las autoridades se les complica el caso.

Para su mala suerte no pasó desapercibido como quisieran y esto marca un antes y un después en el Gobierno Federal también! #QEPD el Actor, que haya #JusticiaParaBenito 🙏 pic.twitter.com/aJ4F7AYghv — DIEGØNYMØUS🕵️‍♂️👥 (@Diegonymous) November 1, 2021

Papá de Octavio Ocañas iniciará batalla legal

Después, el padre del actor tabasqueño dijo que una vez terminen las exequias, comenzará la batalla legal para que se esclarezca la muerte de su hijo y se haga justicia.

“A fuerza que se va a hacer, no me voy a quedar así, porque no soy ningún tonto, y lo que le están sembrando no me interesa, yo voy a hacer que se haga justicia pero como dije paso a paso, primero lo primero, ya está aquí en su tierra, ya me siento tranquilo, de ahí que se agarre los que tengan que ver,” aseguró el papá de Octavio Ocaña.

En Villahermosa, Tabasco, cientos de personas esperaron horas afuera de la funeraria para entrar a despedirse del actor, lo que ya no fue posible debido a lo reducido del espacio.