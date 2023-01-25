VIDEO: Familia rescata a su hijo perdido en el mar

Horas de angustia vivió una familia luego de que el pasado sábado su hijo Dylan, de 22 años de edad se perdió en el mar de Cayo Hueso en Florida, cuando buceaba junto a un arrecife.

De acuerdo con sus amigos, el joven estaba buceando cuando fue arrastrado por una corriente y ellos dejaron de verlo. De inmediato se comunicaron con la familia quienes llamaron a la Guardia Costera.

El joven relató que cuando se dio cuenta ya no veía el barco de su familia y se encontraba perdido en medio del mar, por lo que dejó caer las pesas de buceo de su cinturón porque lo jalaban hacia abajo.

Comenzó a nadar tratando de llegar a un arrecife cercano, en su caminó encontró un trozo de bambú flotando, lo que le dio la oportunidad de descansar un rato antes de seguir nadando durante dos kilómetros.

“Llegué a un punto en el que el barco había desaparecido. Y a partir de ese momento me di cuenta de que las cosas comenzaban a ponerse serias”, relató.

Familia rescata a su hijo perdido en el mar

Mientras el hijo pensaba cómo regresar al barco, su familia también inició una búsqueda en medio del mar con ayuda de la Guardia Costera.

A pesar de que las probabilidades de encontrarlo entre la inmensidad del mar eran pocas, la familia no se dio por vencida y pasó al menos dos horas buscando a su hijo, aunque la noche ya empezaba a caer.

Después de algunas horas, la familia logró ver a lo lejos una boya flotando en el agua y se acercaron hasta ella, hasta que se dieron cuenta que se trataba de Dylan. La mamá del joven corrió a la orilla del barco para ayudarlo a subir y abrazarlo.

El momento en que la familia se reencontró con su hijo perdido en el mar quedó grabado en videos de los testigos y de inmediato se volvió viral en las redes sociales.

