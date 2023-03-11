FBI inicia persecución de asesinos estadounidenses en Matamoros

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) anunció la creación de una Línea de Información de Medios Digitales para ayudar a identificar, y capturar a los responsables del secuestro y asesinato de cuatro ciudadanos estadounidenses.

A través de un comunicado, el FBI informó que en colaboración con el Departamento Federal de Investigaciones (DEA, por sus siglas e inglés) y otros funcionarios comenzaron a investigar el caso de los estadounidenses.

Las agencias estadounidenses solicitaron a las personas que tengan fotos o video del momento del secuestro que los suban a la página creada para que las autoridades los analicen. Añadieron que las personas que proporcionen información para resolver el caso permanecerán en anonimato para su protección.

🔴#ÚLTIMAHORA | ¡Van por ellos! El @FBI inició la persecución de los asesinos y secuestradores de los cuatro estadounidenses en #Matamoros, #Tamaulipas pic.twitter.com/bNjOrB6LaL — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 11, 2023

Las autoridades mexicanas también trabajan para esclarecer el caso de los estadounidenses secuestrados cuando viajaron a Matamoros para que la mujer se realizara una cirugía estética.

¿Qué ha pasado en el caso de los estadounidenses secuestrados en Matamoros?

El fiscal general de Tamaulipas informó que las autoridades mexicanas arrestaron a cinco personas por el caso de los estadounidenses secuestrados en Matamoros.

"La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (#FGJT) ejecutó orden de aprehensión en contra de 5 personas vinculadas a los hechos del 3 de marzo en Matamoros, por los delitos de secuestro agravado y homicidio simple doloso. Una persona más que fue detenida en los últimos días, fue vinculada a proceso", publicó en Twitter el fiscal mexicano.

Los cuerpos de los dos asesinados fueron entregados el 9 de marzo a las autoridades de Estados Unidos, después de que los forenses mexicanos realizaron un examen forense.

Mientras que los dos sobrevivientes regresaron a su país el mismo día que los encontraron para que recibieran atención médica, ya que uno de ellos recibió tres disparos en las piernas, por lo que tuvo que ser sometido a tres cirugías.

¿Cómo fue el secuestro de los 4 estadounidenses en Matamoros?

Los tres hombres acompañaron a su amiga a realizarse una cirugía estética, por lo que viajaron de Carolina del Sur a Matamoros. En el camino se perdieron y fueron interceptados por hombres armados que dispararon contra la camioneta de los estadounidenses, después los subieran a la parte trasera de una camioneta y se los llevaron.