Detención de “El Trompas” por el feminicidio de Claudia Tacoronte no borra los otros 5 casos de alumnas de la UAEM

Francisco Javier “N”, alias "El Trompas" fue detenido cinco días después del feminicidio de Claudia Tacoronte, estudiante española que estaba de intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) asesinada en Cuautla, Morelos. Su captura ocurre después de marchas, presión ciudadana y una repercusión internacional que llegó hasta España.

La detención, sin embargo, deja abiertas otras preguntas sobre la violencia contra las mujeres en Morelos y la respuesta de las autoridades.

¿Cuántas estudiantes de la UAEM han sido asesinadas?

De 2025 a la fecha, cinco estudiantes vinculadas con la UAEM han sido asesinadas: Aylin Rodríguez, Kimberly Ramos, Karol Toledo, Michelle Itzayana Fuentes y Claudia Tacoronte.

En los casos de Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes no hay, hasta ahora, detenciones públicamente reportadas.

A este panorama se suma otro dato, entre enero y septiembre, al menos 70 mujeres han sido asesinadas en Morelos, de acuerdo con la información presentada en el reporte. Es un promedio cercano a una mujer asesinada cada cuatro días.

¿Qué dijo el gobierno de Morelos sobre la impunidad?

La gobernadora Margarita González Saravia aseguró que su administración debe asumir la responsabilidad de combatir la impunidad en los asesinatos de mujeres: “darle seguimiento y bajar a cero la impunidad contra los asesinatos de mujeres”.

Pero el caso de Claudia también puso bajo la lupa la actuación de las autoridades durante la noche del crimen.

¡JUSTICIA IMPUNIDAD Y SANGRE! Cae el feminicida de la joven española Claudia Tacoronte en un #Morelos fuera de control



El secretario de Seguridad, @OHarfuch, anunció la detención de Francisco Javier "N", alias "El Trompas", acusado del feminicidio de la joven española Claudia… pic.twitter.com/HzA4jAu0VC — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 18, 2026

¿Qué se sabe del detenido por el caso Claudia Tacoronte?

El fiscal de Morelos, Fernando Blumenkrón, señaló que Francisco Javier “N” contaba con antecedentes penales por robo a casa habitación en aproximadamente cinco ocasiones.

Además de su historial, permanece la discusión sobre cuánto tiempo pasó entre la solicitud de auxilio y la llegada de los cuerpos de emergencia.

El secretario de Seguridad estatal, José Luis Bucio, sostuvo que fueron siete minutos desde que se recibió la alerta en el C5 y que la patrulla llegó 30 segundos después. Sin embargo, un testimonio registrado en el lugar señala que ya llevaban tiempo intentando comunicarse con Seguridad Pública cuando pidieron una ambulancia.

¿Qué relación tiene el caso con el Plan Cuautla?

El 11 de septiembre, un día antes del asesinato de Claudia, autoridades presentaron avances del Plan Cuautla, estrategia planteada para recuperar la seguridad y la paz en esa región. Al día siguiente, Claudia fue asesinada en ese mismo municipio.

Por eso, aunque la captura de un sospechoso representa un avance en la investigación, el caso deja una pregunta más amplia sobre los feminicidios que siguen sin resolverse públicamente y sobre la capacidad de las autoridades para evitar que la violencia contra las mujeres continúe.