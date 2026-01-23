Eric Antonio “N” pasó de ser un padre de familia a ser el probable responsable de un doble feminicidio : las víctimas eran Cindy y Teresita de Jesús, su expareja y exsuegra respectivamente, a quienes encontraron sin vida en un departamento en el municipio de Cuautitlán, Estado de México.

El hombre estuvo prófugo de la justicia tras el crimen registrado en un departamento ubicado en la colonia San Francisco Cascantitla el 12 de enero de 2026.

“No se vale”: Despiden a madre e hija, víctimas de feminicidio en Cuautitlán y exigen justicia

De Acapulco a una cárcel en Edomex: procesan a Eric Antonio “N” por feminicidio

Autoridades lo buscaron y ubicaron en Acapulco, Guerrero, donde fue detenido el 17 de enero de 2026 y luego lo trasladaron a territorio mexiquense, donde lo encarcelaron en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán.

Este 23 de enero de 2026 se llevó una audiencia y un juez lo vinculó a proceso por su probable intervención en el delito de feminicidio .

El Agente del Ministerio Público expuso que el 12 de enero Eric Antonio “N”, acudió a un domicilio en donde vivían Teresita de Jesús, de 53 años, y de su hija Cindy, de 25 años.

En el lugar las habría agredido y asesinado para después huir del lugar llevando consigo a Erika, hija de ambos , quien posteriormente fue encontrada a salvo, como informó Juanita Carrillo, presidenta municipal de Cuautitlán.

¿Cuántos años de cárcel podría recibir Eric Antonio “N” por feminicidio en Cuautitlán?

Eric Antonio “N” es presunto responsable hasta que, una vez agotado el juicio, un juez determine su inocencia o culpa, pero en caso de ser declarado culpable, la pena que recibirá será de varios años de cárcel.

La ley en el Estado de México para este delito, de acuerdo con el Código Penal de la entidad, menciona que el delito de feminicidio se comete cuando alguien mata a una mujer por razones de género, de acuerdo con el Artículo 281.

El feminicidio se castiga con una pena de 40 a 70 años de prisión y de 700 a 5 mil días multa, misma pena se aplicará, cuando se cometa frente a las hijas o hijos de la víctima directa.

Eric Antonio “N” es acusado de doble feminicidio, de modo que la condena para él, si es declarado culpable, será de más de 100 años, pues fueron dos las víctimas.

Presunto feminicida de Cuautitlán es investigado también por violar a otra expareja

Las investigaciones, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) , señalan que este hombre también es acusado por violación en agravio de otra mujer con quien tuvo una relación de pareja.

El hombre también fue vinculado a proceso los hechos ocurridos en 2018 en agravio de su entonces pareja a quien habría agredido sexualmente.

¿Cómo se castiga el delito de violación sexual en el Estado de México?

El Artículo 273 del Código Penal del Estado de México establece que el delito de violación se castiga con una pena de 10 a 20 años de prisión, y de 200 a 2 mil días multa.

Eric Antonio “N”, si llegara a ser culpable de este delito, se sumaría otra sentencia, es decir, los años de cárcel que podría recibir por los dos feminicidios más la condena por la violación, pero todo se definirá en el juicio.