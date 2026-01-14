Hallan a Erika, la niña robada tras el asesinato de su mamá y abuela en Cuautitlán, Edomex

Tras horas de angustia y una intensa búsqueda que conmocionó al Estado de México, las autoridades confirmaron la localización con vida de Erika Camila Anaya, la niña de tres años que había sido sustraída de su hogar luego del brutal asesinato de su madre y su abuela en Cuautitlán.

La noticia fue dada a conocer por la presidenta municipal de Cuautitlán, Juanita Carrillo, quien a través de sus redes sociales compartió el alivio de la recuperación de la menor: "De corazón informo que la nena Erika Anaya, fue entregada, la autoridad la tiene en custodia! Dios nos escuchó! Exigimos justicia!".

¿Qué pasó en Cuautitlán con el doble asesinato?

El rescate de la niña ocurre un día después de un crimen atroz registrado este martes 13 de enero de 2026. En un domicilio ubicado en las calles Amado Nervo y Xolotl, en la colonia San Francisco Cascantitla (inmediaciones de Paseos de Cuautitlán), fueron hallados los cuerpos sin vida de Cindy “N”, de 25 años, y su madre Teresita de Jesús, de 52 años.

La escena descrita por los reportes policiales fue desgarradora. Teresita, quien padecía una enfermedad y utilizaba una silla de ruedas, fue atacada junto a su hija con un objeto contundente, presuntamente un martillo.

La violencia ejercida fue tal, que en el lugar también se encontró muerta a una perrita raza Chihuahua que habría intentado defender a sus dueñas.

Encuentran a otro niño escondido en la escena del crimen en Cuautitlán, Edomex

Cuando las autoridades arribaron al sitio, alertadas por los vecinos, encontraron a un niño llorando encerrado en el baño; se trata del hijo de la víctima de 25 años y hermano de la niña que había sido sustraída.

Las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) señalan como principal sospechoso a Antonio “N”, pareja sentimental de Cindy y padre de Erika. Se presume que él perpetró el doble feminicidio y huyó llevándose a la niña y documentos personales.

#AlertaFIA 🚨 Doble feminicidi0 en #Cuautitlán, Estado de México.



Una mujer de 52 años, en silla de ruedas, y su hija de 25 fueron halladas sin vida dentro de un departamento en la colonia San Francisco Cascatitlán.



Un niño fue localizado llorando y una niña de 3 años está… pic.twitter.com/mWHjxGMjGV — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 14, 2026

Aunque la niña ya está bajo resguardo de las autoridades, el presunto feminicida continúa prófugo, por lo que la exigencia de justicia se mantiene firme en la comunidad.

