Justicia para Diana Belén: Vinculan a proceso a su pareja y cómplice por el feminicidio

El caso de Diana Belén García Alfaro, la valiente rescatista de animales cuya voz silenciaron en marzo pasado, ya está en camino a la justicia. Este 6 de abril de 2026, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó la vinculación a proceso de Octavio Enrique “N”, pareja sentimental de la víctima, y Diego Armando “N”, por su probable participación en el delito de feminicidio.

Tras analizar las pruebas periciales y testimoniales, una Autoridad Judicial determinó que existen elementos suficientes para iniciar el juicio contra ambos sujetos.

Los imputados permanecerán bajo la medida cautelar de prisión preventiva mientras concluyen las investigaciones, un proceso que ha movilizado a colectivos de protección animal en todo el Valle de México.

El proceso legal: Hasta 90 años de cárcel y nexos con el narco

La captura de los implicados ocurrió en la región de Huehuetoca, tras un operativo que inicialmente los vinculó con otros delitos. Además del feminicidio, Octavio Enrique “N” y Diego Armando “N” enfrentan investigaciones por su probable participación en la venta de estupefacientes en la zona norte del Estado de México.

El Juez de la causa fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. De ser hallados responsables, cada uno podría recibir una sentencia de hasta 90 años de prisión.

#AProceso



Octavio Enrique “N” y Diego Armando “N” fueron vinculados a proceso luego de que la #FiscalíaEdoméx acreditó ante una Autoridad Judicial su posible participación en el delito de feminicidio en agravio de una mujer de iniciales D.B.G.A, hechos registrados en el… pic.twitter.com/UBszSsiaq6 — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) April 7, 2026

Feminicidio de Diana Belén, rescatista de perritos en el Edomex

Las indagatorias de la Fiscalía mexiquense reconstruyeron los últimos momentos de Diana Belén, conocida en redes sociales como "Anaid Bel". El pasado 18 de marzo, la víctima se encontraba en un domicilio de la colonia Sierra de Guadalupe, en el municipio de Tultitlán. En ese lugar, Octavio Enrique “N” y Diego Armando “N” iniciaron una agresión física violenta en su contra.

No satisfechos con el ataque inicial, los agresores trasladaron a la mujer de 37 años a un segundo inmueble ubicado en la calle Ampliación San Marcos. Fue en esta demarcación donde, de acuerdo con los registros ministeriales, accionaron un arma de fuego en su contra para arrebatarle la vida. Posteriormente, abandonaron su cuerpo en la vía pública para emprender la huida.

Aunque la familia reportó su desaparición formal el 20 de marzo, las pruebas de ADN confirmaron que el cuerpo hallado días antes en calidad de desconocida correspondía a la activista.

Tragedia en Tultitlán...



Diana Belén García Alfaro, rescatista de animales, fue hallada sin vida tras denunciar violencia y amenazas de sus vecinos.



Ya había pedido ayuda y señalado a sus presuntos agresores. Hoy, su caso exige justicia.



Los detalles en #LosRuizLara pic.twitter.com/FnTiht3bVh — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 30, 2026

Diana Belén: Activista denunció acoso y amenazas antes de ser asesinada

Lo que hace este feminicidio particularmente doloroso es la crónica de una muerte anunciada. Diana Belén utilizó sus plataformas digitales hasta el último momento para visibilizar el acoso y las amenazas que sufría. En febrero de 2026, denunció que un grupo de sujetos intentó robarle a sus perros y la golpeó al oponer resistencia.

El punto de quiebre ocurrió el 9 de marzo, cuando Diana reportó el asesinato de una de sus perritas tras un intento de irrupción en su hogar. "Perdí el conocimiento y desperté tirada en el piso. Reaccioné porque tocaron, y entonces vi que mi perrita ya estaba muerta", relató en una de sus últimas publicaciones.

Su labor como "la voz de los que no tienen voz" le generó enemigos que, a pesar de las denuncias formales ante la FGJEM, lograron alcanzarla.

