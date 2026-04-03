Salen a la luz nuevos datos del feminicidio de Diana Belén, rescatista de perros en Edomex

La investigación por el feminicidio de la rescatista de perros Diana Belén García Alfaro en el Estado de México (Edomex) reveló fuertes datos sobre la muerte de la mujer de 37 años, quien fue reportada como desaparecida y después hallada sin vida.

El caso de Diana Belén conmocionó a activistas en pro de los animales, así como a la población, al saberse que fue asesinada después de haber denunciado amenazas y agresiones en su contra, denuncias que fueron publicadas en redes sociales.

Tragedia en Tultitlán...



Diana Belén García Alfaro, rescatista de animales, fue hallada sin vida tras denunciar violencia y amenazas de sus vecinos.



Ya había pedido ayuda y señalado a sus presuntos agresores. Hoy, su caso exige justicia.



Los detalles en #LosRuizLara pic.twitter.com/FnTiht3bVh — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 30, 2026

Diana Belén fue vista por última vez en Tultitlán

La mujer fue reportada como desaparecida ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la cual activó la ficha de búsqueda ODI/CUA/A/1033067/2026 donde se indica que fue vista por última vez el 18 de marzo de 2026.

Se le vio por última vez en la colonia Sierra de Guadalupe, en el municipio de Tultitlán, pero se desconocía la vestimenta y calzado que traía.

#JusticiaParaDianaBelén

Espero de todo corazón que todos esos hijos de puta paguen por lo que le hicieron no solamente a la señora Diana Belén García Alfaro, si no también a sus perros. Terminaron todos muertos por culpa de un país corrupto. pic.twitter.com/XFqiP6G2bb — PorrrnesianParapio ⁷ ⁵ (@pokoo_CD) April 1, 2026

Rescatista de perros Diana Belén fue agredida por su pareja y un cómplice

La fiscalía mexiquense informó hoy que, de acuerdo con las investigaciones iniciadas, la mujer fue reportada como desaparecida el 20 de marzo del año en curso.

Sin embargo, dos días antes su cuerpo fue hallado en calles del municipio de Tultitlán, en calidad de desconocida y a través de pruebas periciales se logró identificar correspondencia con una mujer reportada el 19 de marzo como desaparecida.

Diana Belén se encontraba al interior de un domicilio ubicado en la colonia Sierra de Guadalupe en Tultitlán, en compañía de su pareja Octavio Enrique “N” y de otro sujeto identificado como Diego Armando “N”, quienes comenzaron a agredirla físicamente.

Diana Belén fue llevada a otra casa para matarla

Octavio Enrique “N” y Diego Armando “N” después la trasladaron a otro inmueble ubicado en la calle ampliación San Marcos, en la misma demarcación, en donde le dispararon y posteriormente abandonan el cuerpo en la vía pública y huyeron.

El Agente del Ministerio Público inició la investigación que permitió ubicar a Octavio Enrique “N” y Diego Armando “N”, en la región de Huehuetoca donde fueron detenidos.

#Detenidos



Elementos de la #FiscalíaEdoméx cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Octavio Enrique “N” y Diego Armando “N”, por su probable participación en el delito de feminicidio en agravio de una mujer de iniciales D.B.G.A. que fue localizada sin vida el pasado… pic.twitter.com/diT2sgBTsr — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) April 3, 2026

Encarcelan a pareja de Diana Belén y lo investigan por feminicidio

Ambos detenidos también son investigados por su probable participación en venta de estupefacientes. Posteriormente les fue cumplimentada orden de aprehensión por el delito de feminicidio.

Octavio Enrique “N” y Diego Armando “N” fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Readaptación Social de la zona, a disposición de un juez quien determinará su situación jurídica.