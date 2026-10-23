¡Nuevo feminicidio en Morelos! Matan a balazos a mujer en Jiutepec; su hija resulta herida en el ataque

¡Nuevo feminicidio! Una mujer fue asesinada a balazos y su hija resultó herida durante un ataque armado registrado la tarde de este jueves 22 de octubre en la colonia Lomas del Texcal, en Jiutepec, Morelos.

La agresión ocurrió mientras ambas viajaban en un automóvil y se suma a una jornada marcada por otros hechos de violencia contra mujeres en la zona metropolitana de Cuernavaca.

Ataque armado en Jiutepec se suma a una jornada violenta

De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados interceptaron el vehículo y dispararon contra sus ocupantes; la mujer murió en el lugar, mientras que su hija fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

La Policía Morelos confirmó la muerte de una persona por este ataque, que representa uno de los hechos violentos contra mujeres reportados durante el jueves en la región.

Alrededor de la una de la tarde también se reportó el asesinato de otra mujer en la colonia Ampliación Chapultepec, en la zona limítrofe entre Jiutepec y Cuernavaca.

Además, un presunto intento de asalto comenzó en Santa María Ahuacatitlán y concluyó en la colonia Carolina, aunque los datos compartidos no detallan si este último hecho dejó personas lesionadas.

Por ahora, la información disponible no establece si el ataque de Lomas del Texcal está siendo investigado formalmente como feminicidio ni precisa el móvil de la agresión.

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Violenci4 contra las mujeres imparable en Morelos, gobernado por Margarita González Saravia (@margarita_gs )🫟 Otra mujer fue asesinad4 a balazos en la colonia Lomas del Texcal, en Jiutepec. Su hija, una menor de edad resultó lesionada en el mismo hecho. #Desgobierno #Feminicidio #MorelosInseguro — TV Azteca Morelos (@AztecaMorelos) October 22, 2026

Jiutepec enfrenta el ataque mientras policías mantienen paro

El crimen ocurrió un día después de que policías municipales de Jiutepec suspendieran labores para exigir mejores condiciones de trabajo y una homologación salarial; el miércoles 21 de octubre, alrededor de 70 agentes de los distintos turnos iniciaron la protesta, con la que buscan que sus ingresos se equiparen con los de corporaciones de otros municipios.

Los elementos señalaron que perciben menos de cinco mil pesos por quincena; durante una reunión con los uniformados, el secretario de Gobierno municipal, Arturo Flores Solorio, pidió que retomaran sus actividades y advirtió sobre las posibles consecuencias de no hacerlo.

Por su parte, el alcalde Eder Rodríguez Casillas sostuvo que el municipio no cuenta, por ahora, con recursos suficientes para aumentar los salarios.