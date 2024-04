Sigue impune feminicidio de María Enedelia; fue enterrada en el patio de su casa en Ixtapaluca

María Enedelia era madre de Paola y suegra de Kevin “N”, la pareja tenía un mes viviendo en la casa de la mujer, quien confió en el joven que terminó asesinándola y enterrándola en el patio de su propia casa; el feminicidio ocurrió en mayo del 2023, sin embargo su familia denuncia irregularidades en el caso-

A casi un año de lo ocurrido, Paola Alondra Mejía, hija de María Enedelia y expareja de Kevin “N”, recuerda lo ocurrido a su madre.

“A mi mamá la encontraron el 24 de mayo de 2023 en mi domicilio, la encontraron bajo maniobras de ocultamiento enterrada en un hoyo y le pusieron un tinaco encima para que nadie sospechara, encontraron a mi madre con heridas totalmente violentas y lacerantes en su cuerpo, muchísimas heridas de arma punzocortante y ella muere por una herida en su corazón, directamente una puñalada en su corazón y por una hemorragia interna”, recuerda.

Ya son más de diez meses desde que María Enedelia, madre de familia, fue hallada sepultada en el patio de su casa en el municipio de Ixtapaluca (Edomex), luego de que Kevin “N”, exnovio de su hija, Paola, presuntamente le arrebatara la vida atrozmente.

“En mayo de 2023, Kevin quien era mi pareja, en ese momento él vivía con mi mamá y conmigo en nuestro domicilio, el 5 de mayo de 2023 él me agrede en mi domicilio, me tira al piso, diciéndome que es mi culpa, que yo me lo busqué, provocando así mi privación ilegal de la libertad y posteriormente el feminicidio de mi madre”, recuerda la joven.

Sin embargo, fue hasta julio de ese año que el hombre fue detenido en el estado de Nayarit, donde se mantuvo oculto.

Reclasifican feminicidio de María Enedelia

Sin embargo, Paola expareja de Kevin “N” e hija de María, asegura que el presunto feminicidio de su madre fue reclasificado a homicidio por lo que pide justicia.





“Nos reclasificaron el delito de feminicidio a homicidio calificado hacia una mujer, que supuestamente no teníamos pruebas suficientes para que fuera catalogado como feminicidio. Porque sí los había, con la relación de confianza, con las heridas que mi mamá tenía en su cuerpo, con mi testimonio”, aseguró la hija de la víctima.

María Enedelia, fue uno de los 89 feminicidios que se cometieron el año pasado en el Estado de México, el que hasta la fecha sigue impune y sin sentencia debido a la reclasificación del delito.





Cabe mencionar que Kevin “N” habría huido posteriormente a Tepic Nayarit, llevándose a Paola como rehén, sin prever que allá, ella lograría escapar.

Aunque fue auxiliada y resguardada de su agresor, la joven fue remitida al penal de Nayarit, dónde estuvo procesada injustamente hasta que se pudo comprobar lo ocurrido con el feminicidio de María Enedelia y las agresiones de las que fue víctima.





La familia de Paola logró su libertad con el apoyo de un grupo de abogadas feministas de Nayarit que echaron por tierra las acusaciones que sobre ella pesaban.

Ahora, Paola y sus familiares han organizado un grupo de defensa que exige justicia para su mamá y que su agresor y presunto feminicida no salga libre y pague por sus crímenes.