José Luis “N”, expareja de la joven Karen Itzel Rodríguez Barrales , estudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN) localizada sin vida el 31 de mayo de 2022, fue sentenciado a 105 años de cárcel tras ser encontrado penalmente responsable de la comisión del delito de feminicidio agravado en pandilla en contra de la joven de 26 años.

Un juez determinó este fallo condenatorio tras una audiencia celebrada cerca de las 2:30 horas en el Reclusorio Oriente, en la alcaldía Iztapalapa, donde se encuentra el hombre con quien Karen Itzel tuvo un hijo, informó a Fuerza Informativa Azteca (FIA) la señora Nadia, mamá de la víctima.

Buscan que feminicida sea sentenciado por desaparición de Karen Itzel

El juzgador le dio 105 años de prisión y lo condenó al pago de la reparación del daño, en tanto, el próximo 11 de diciembre se celebra la audiencia de lectura y explicación de sentencia.

“Se llevó primero la audiencia de individualización para la reparación del daño (...) le dice que la conducta de él fue de puros agravantes y le da la sentencia de 105 años sin beneficios a nada y que tenía que pagar la reparación del daño”, dijo Nadia Barrales.

Luego de esta sentencia, la mamá de Karen Itzel ahora buscará que su ex yerno también sea sentenciado por la desaparición de la joven.

“Esta es la primera sentencia que tengo para la justicia de mi hija, aquí se empieza a ver la justicia para mi hija, aún no termina”.

Expareja de Karen Itzel aseguró que no la mató

En la audiencia, según contó Nadia Barrales, el exesposo de Karen Itzel aseguró que él no la mató. Cuando el juez le dio el uso de la palabra, "él lo niega” y, de acuerdo con la señora, José Luis expresó:

“La señora Nadia no nada más se queda sin su hija, mi menor hijo no se quedó nada más sin su mamá, yo también me quedé sin esposa y yo no fui, yo no la maté”.

Feminicidio de Karen Itzel: ¿Qué se sabe del caso?

Karen Itzel Rodríguez Barrales, quien estudiaba en el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud Unidad Milpa Alta del IPN, fue reportada como desaparecida el 19 de mayo de 2022.

Ante ello, la familia y amigos de la joven bloquearon la avenida Tláhuac, en la colonia La Nopalera, para exigir la localización con vida de la estudiante; protesta en la que estuvo presente José Luis “N”, su entonces esposo.

El hombre presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por la desaparición de Karen Itzel, quien supuestamente salió de su casa en la colonia San José para ir a tramitar unos documentos de titulación, pero fue detenido el 25 de mayo por su presunta participación en los hechos en ese entonces.

Aprehende FGJCDMX a un hombre, por su probable participación en el delito de desaparición de personas cometido por particulares agravado pic.twitter.com/9uNpbLyBlY — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) May 26, 2022

El cuerpo de la joven fue encontrado en la Avenida Las Bombas, colonia Ampliación Santa Catarina, en los límites de la alcaldía Tláhuac y el municipio de Chalco, Estado de México.

Por este caso también fueron detenidos los suegros de Karen Itzel, el señor José Luis “N” y Martha Beatriz “N”, aprehendidos al estar presuntamente implicados en los hechos en los que la alumna del IPN fue asesinada.

La comunidad politécnica expresa su más sentido pésame a la familia de Karen Itzel Rodríguez Barrales, estudiante del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Milpa Alta, por su lamentable fallecimiento. Descanse en paz. pic.twitter.com/9y6yXJDIDh — IPN (@IPN_MX) June 2, 2022

Feminicidio de Karen Itzel ocurrió frente a su hijo: madre de víctima

En la audiencia de alegatos el 8 de noviembre, Nadia Barrales, madre de la víctima, comentó a FIA, que José Luis “N”, fue el responsable de haber asesinado a su hija.

“Confié en él y me pagó de esta manera, quitándome a mi hija y no nada más eso, lo hizo delante de su propio hijo, es una cosa que jamás se lo voy a perdonar, ni ante los ojos de Dios van a ser perdonados, yo jamás los voy a perdonar, al contrario, estoy buscando que se haga justicia y voy a seguir luchando para los otros participantes”, expresó Nadia.

La madre de la joven buscó que su yerno recibiera pena máxima por cómo “desaparecieron el cuerpo de mi hija, lo ocultaron y luego, más que nada, lo hicieron delante de su pequeño. Todo esté camino me ha costado mucho, pero por fin, después de dos años y medio, ahora sí ya voy a ver una sentencia”.

“Están todas las pruebas, están los peritajes, está que la camioneta de ese 19 de mayo de 2022 salió de esa casa donde se llevaron el cuerpo de mi hija en la cajuela, entonces no hay por dónde el juez lo deje libre”, manifestó.

Feminicida de alumna del IPN dijo que joven salió a dejar su tesis

José Luis “N”, comentó la señora Nadia Barrales, mostraba una actitud de cinismo en todo este proceso y “sigue en su burbuja de mentira” al decir que Karen Itzel Rodríguez Barrales salió a dejar su tesis al Politécnico.

“Mi hija nunca salió del domicilio (...) y están todas las pruebas, salió, pero ya muerta la sacaron en esa camioneta que era del suegro. Está el seguimiento de cámaras, está todo el seguimiento de cómo va la camioneta que llega precisamente a donde hallaron a mi hija”, aseguró la mamá.

Nadia Barrales recordó que el 19 de mayo de 2022 su yerno llegó a su casa porque habían acordado que junto con Karen Itzel comerían en casa de la señora; "él sí llega, pero mi hija no porque ya la había matado”.

“Aun así con ese cinismo llegó a mi casa sabiendo lo que ya habían hecho y todavía el 21 de mayo que hice cierre en Avenida Tláhuac, se fue a parar al cierre, junto con su padre y su madre, ellos nunca me dieron la cara porque ya sabían lo que habían hecho”.

“No sabemos el móvil, no sabemos por qué me la mataron y es una de las cosas que siempre me voy a quedar”, expresó.