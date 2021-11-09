Feministas protestan en iglesia y las sacan a latigazos en Bolivia

Un grupo de mujeres indígenas, que corrió a latigazos a varias feministas de una iglesia en Bolivia, llamó la atención de los feligreses.

Medios locales indicaron que los hechos ocurrieron el pasado 31 de octubre, pero recientemente se difundieron las imágenes en las que se aprecia a un grupo de indígenas dando latigazos a feministas que entraron a la iglesia de Santa Cruz de la Sierra a protestar.

De acuerdo con la prensa de Bolivia, las feministas irrumpieron en la misa matutina que se realizaba en la iglesia y lanzaron pintura dentro y fuera del recinto religioso, lo que provocó la ira de las mujeres indígenas que se encontraban en la catedral.

De inmediato, sacaron sus chicotes, que son látigos artesanales de cuero, para darles varios latigazos a las feministas y sacarlas de la iglesia.

Genias de las vida!, las banco.

Mujeres corren con chicotes a feministas que intentaron vandalizar una iglesia en Bolivia.#FueradelacasadeDiospic.twitter.com/RcNcGKW4Py — Tati Real⚡ (@TatiReal5) November 3, 2021

¿Por qué protestaban las feministas en la iglesia de Bolivia?

Las mujeres indígenas declararon que los hombres que estaban en la iglesia no pudieron sacar a las feministas que gritaban y lanzaban pintura, por lo que tomaron sus chicotes y dieron varios latigazos.

“Teníamos que defender la casa de Dios, nadie se atrevía a sacarlas, agarramos los chicotes para sacarlas a latigazos”.

Feligreses también jalaron las mantas con las que protestaron las feministas en la iglesia de Santa Cruz.

El grupo de feministas irrumpió la homilía como una forma de protesta por el caso de una niña de 11 años que fue abusada sexualmente por su abuelastro, de 61 años, y que resultó con un embarazo.

El caso de la menor causó conmoción en Bolivia, ya que la iglesia recomendó a la menor continuar el embarazo, mientras que derechos humanos acusó el abuso sexual del que fue víctima la niña.

La Defensoría del Pueblo en Bolivia informó durante el fin de semana que la niña ya no estaba embarazada, pero no dio detalles si se debió a una interrupción del embarazo.