Máxima seguridad en Brooklyn: Fiscalía de EU exige jurado anónimo para juzgar a Caro Quintero

El proceso judicial en los Estados Unidos contra Rafael Caro Quintero, "El Narco de Narcos" e histórico fundador del extinto Cártel de Guadalajara, ha entrado en una fase de blindaje absoluto. Durante una audiencia de procedimiento celebrada este miércoles 17 de junio en la Corte del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, el Departamento de Justicia presionó de manera formal para implementar medidas extremas de seguridad destinadas a proteger a quienes decidirán el futuro del capo en el juicio programado para el próximo año.

Ante el juez federal Frederic Block, la Fiscalía estadounidense solicitó de manera contundente que el panel del jurado permanezca bajo anonimato absoluto y con un aislamiento parcial. El gobierno busca que los nombres, domicilios y lugares de trabajo de los ciudadanos seleccionados no sean revelados bajo ninguna circunstancia, una restricción que aplicaría tanto para el público en general como para el propio acusado y sus abogados defensores, con el fin de evitar cualquier intento de acoso, intimidación o interferencia criminal.

El traslado secreto de los jurados y el peso del pasado de "El Narco de Narcos"

La propuesta del gobierno estadounidense no se limita a ocultar las identidades. La Fiscalía exigió que los miembros del jurado cuenten con un esquema de protección activa, donde el Servicio de Alguaciles de EE. UU. se encargue de trasladarlos diariamente tanto de ida y vuelta desde un sitio seguro y confidencial hasta el Tribunal de Brooklyn, manteniéndolos completamente apartados del público de la corte.

Para justificar estas demandas excepcionales, las autoridades argumentaron la gravedad de los cargos y el largo historial de violencia de Caro Quintero. La Fiscalía recordó de manera explícita que el capo cuenta con los medios financieros y el antecedente directo de haber interferido en la justicia, haciendo referencia al secuestro y asesinato del agente de la DEA, Enrique "Kiki" Camarena, así como a su capacidad para seguir operando redes delictivas mientras estuvo recluido en prisiones mexicanas.

¿Hacia un acuerdo de culpabilidad? Las claves del juicio secreto

La breve audiencia, que duró alrededor de 10 minutos, también se centró en definir los protocolos para el manejo de evidencias clasificadas y documentos altamente secretos vinculados a la seguridad nacional de Estados Unidos, fijando la siguiente cita de control para el próximo 1 de octubre.

Pese a que el juicio formal está programado de manera tentativa para iniciar el 8 de marzo de 2027, los fiscales revelaron en la sesión de hoy que ya existen conversaciones con la defensa para explorar un posible acuerdo de culpabilidad, aunque aclararon que las negociaciones continuarán y no se ha cerrado ningún trato.

Caro Quintero, quien actualmente tiene 73 años y se encuentra recluido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, se declaró inocente en febrero de 2025 de los cargos de empresa criminal continua y conspiración para la importación de cocaína. Cabe recordar que el capo llegó a territorio norteamericano tras una entrega masiva y sorpresa de 29 presuntos líderes criminales por parte del gobierno mexicano en febrero de 2025, y que desde agosto del año pasado el Departamento de Justicia descartó formalmente buscar la pena de muerte en su contra.

