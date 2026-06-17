Así fue el rescate de las personas tras desplome de avioneta en la carretera de Laredo, Texas

La ascencia parecía sacada de una película de terror: una avioneta privado partido por la mitad y envuelto en llamas sobre la carretera de Laredo, Texas. En medio del caos, agentes de emergencia y ciudadanos se unieron para rescatar a los ocupantes de la aeronave.

Rescatan a ocupantes de la aeronave en Laredo, Texas

El accidente ocurrió durante la noche del 16 de junio en la autopista Loop 20 de Laredo, Texas, cuando un avión ejecutivo Cessna Citation Latitude, operado por NetJets, se desplomó con seis personas a bordo.

De acuerdo con CNN, las autoridades confirmaron que una persona falleció y otras cinco sobrevivieron y fueron trasladadas a hospitales para recibir atención médica.

🚨 Una avioneta se estrelló este martes por la noche sobre una autopista de Laredo, Texas, dejando al menos una persona sin vida.



De acuerdo con el reporte de la policía local, había seis personas a bordo, las cuales fueron liberadas por personas que atestiguaron el siniestro y… pic.twitter.com/SHjlI42cpC — INFO7MTY (@info7mty) June 17, 2026

Videos difundidos por testigos muestran los momentos de tensión en el lugar. Equipos de emergencia intentaban romper el parabrisas del avión, mientras policías y ciudadanos se acercaban para ayudar a los pasajeros a salir del jet en llamas. Algunas de las personas lograron alejarse caminando después de escapar del accidente.

Los primeros en llegar fueron Zayra Garza y su esposo, quienes circulaban por la Loop 20 cuando observaron las llamas y pensaron que se trataba de un accidente de un tráiler, sin embargo, descubrieron que era una aeronave.

La mujer explicó que su esposo cruzó la mediana y corrió hacia el jet para auxiliar a las personas atrapadas. Los ocupantes golpeaban el parabrisas e intentaban salir por la puerta, pero esta era demasiado pesada para lograr abrirla desde el interior.

✈️🚨 Una persona murió y 5 resultaron heridas tras el desplome de una avioneta en Laredo, Texas. El jet impactó un vehículo en el Loop 20; autoridades investigan. https://t.co/pdU4umOONg pic.twitter.com/Nad6i5v2Fo — INFO7MTY (@info7mty) June 17, 2026

Agentes de las fuerzas del orden y varios testigos se sumaron al esfuerzo y lograron empujar la puerta donde los jóvenes pedian ayuda a gritos.

Avioneta reportó fallas antes del desplome

De acuerdo con datos de FlightRadar24, el avión había despegado de San José del Cabo, México, con destino a Austin, Texas, pero fue desviado hacia Laredo.

Autoridades señalaron que la aeronave reportó problemas mecánicos poco antes de las 22:00 horas y perdió comunicación con la torre de control antes de impactarse en la autopista, incluso golpeando a un vehículo en movimiento. Asimismo, cinco policías resultaron lesionados durante las labores de rescate y recibieron atención médica.